Landshut: Brand in einem Wohnanwesen. Niemand verletzt. Haustiere kommen in den Flammen um. Hoher Sachschaden.

Heute gegen 14.53 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle in Landshut ein Brand mitgeteilt. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand das Wohnzimmer bereits in Vollbrand. Das Feuer breitetre sich noch in der Haushälfte aus. Die Kräfte der Feuerwehr konnten dann aber rasch ein Ausbreiten auf das angrenzende Haus verhindern und den Brand löschen. Personen waren nicht in Gefahr. Vier Haustiere, drei Katzen und ein Hund, konnten den Flammen jedoch nicht entkommen.

Nach den Löscharbeiten hat der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Landshut die Ermittlungsarbeit übernommen. Hauptgegenstand der Ermittlungen ist die Brandursache. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Da nach erster Inaugenscheinnahme auch die Statik des Hauses gelitten haben dürfte wird derzeit von einem Sachschaden im Bereich um die 300.000,-€ ausgegangen. Nach der beendeten Brandwache wird das Haus noch durch einen Brandsachverständigen begutachtet.

Medienkontakt: PP Niederbayern, Einsatzzentrale, Thomas Plenk, EPHK, Tel. 09421/868 - 1410