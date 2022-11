3149 - Unfall nach Sekundenschlaf

Gessertshausen - Am 22.11.2022, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Pkw die Kreisstraße A 4 von Gessertshausen kommend in Richtung Döpshofen. Da der Mann in der Ortsdurchfahrt Döpshofen offenbar kurz einschlief, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und anschließend in den Grünstreifen. Dort prallte er gegen einen Verkehrsspiegel und schleuderte in den abschüssigen Graben. Der Mann blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 4.500 Euro. Aufgrund der Bergung des Fahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen war die Ortsdurchfahrt Döpshofen für ca. 30 Minuten komplett gesperrt.

Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

3150 - Bahnschranke senkt sich auf Pkw

Donauwörth OT Wörnitzstein - Glück im Unglück hatte am Morgen des 22.11.2022, gegen 08.50 Uhr, eine 71-jährige Autofahrerin aus Donauwörth am Bahnübergang in der Graf-Hartmann-Straße. Diesen wollte die Frau von Riedlingen her kommend überqueren, als ein akustisches Signal zur Senkung der Schranken ertönte. Obwohl sich der Wagen der Rentnerin zu diesem Zeitpunkt nicht auf den Gleisen befand, geriet diese in Panik und setzte ihren Pkw zurück. Das Unterteil der sich absenkenden Schranke streifte in der Folge die Motorhaube des Mercedes und beschädigte diese. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf geschätzte 1.500 Euro. Der Bahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt. Die Frau blieb unverletzt.