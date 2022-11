FÜRTH. (1423) Bereits im September (19.09.2022) entwendeten Unbekannte mehrere Vodka-Flaschen aus einem Lebensmittelgeschäft in Fürth. Nun konnten drei Tatverdächtige identifiziert werden.



Am Nachmittag des 19.09.2022 (Montag) wurde eine Mitarbeiterin eines Lebensmittelgeschäfts in der Fürther Waldstraße auf einen Mann aufmerksam, welcher den Kassenbereich passierte. Da hierbei klirrende Geräusche aus den Taschen zu vernehmen war, sprach die Mitarbeiterin den Mann an. Dieser flüchtete daraufhin aus dem Geschäft.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen, gelang es dem Mann unerkannt zu entkommen. Nach Sichtung der Videoaufzeichnungen der in dem Geschäft installierten Überwachungskameras konnte festgestellt werden, dass insgesamt drei Männer mehrere Flaschen Vodka im Gesamtwert von etwas mehr als 300 Euro entwendeten.

Nun gelang es den Ermittlern der Polizeiinspektion Fürth drei Tatverdächtige im Alter von 24, 27 und 28 Jahren zu identifizieren. Der 24-Jährige befindet sich derzeit wegen anderer Delikte in einer Justizvollzugsanstalt. Die Aufenthaltsorte der beiden anderen Männer konnten bislang nicht geklärt werden.



