BAMBERG. Unbekannte haben im Verlauf des Wochenendes ein Hakenkreuz in das Schaufenster eines Ladens geritzt.

Zwischen dem 19. November 2022 und dem 21. November 2022 haben Unbekannte das Schaufenster eines Ladens in der Unteren Königsstraße beschädigt. Als der Betreiber am Dienstag gegen 10 Uhr das Geschäft betrat stellte er in der Folierung des Fensters ein ca. 15x15 cm großes Hakenkreuz fest.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun unter 0951-9129405 um Hinweise.