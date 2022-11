1835. Grenzkontrolle; Wohnungseinbrecher festgenommen – Piding

-siehe Medieninformation vom 20.11.2022, Nr. 1819

Am Dienstag, 22.11.2022, gegen 11:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Grenzpolizei Piding einen Mann, der mit einem Zug nach Österreich ausreisen wollte.

Bei der Überprüfung seiner mitgeführten Sachen fielen den kontrollierenden Beamten unter anderem Hotelrechnungen aus dem Bereich München sowie diverser Goldschmuck auf. Nachdem sich die Beamten aus Piding mit dem Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums München zur weiteren Abklärung in Verbindung gesetzt hatten, konnte der in Piding sichergestellte Schmuck zwei Wohnungseinbrüchen in München zugeordnet werden.

Im Laufe des heutigen Tages erfolgt die Vorführung des 41-Jährigen Mannes (ungarische Staatsangehörigkeit, ohne festen Wohnsitz in Deutschland) vor dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München, welcher über die Haftfrage entscheiden wird.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) geführt.

1836. Festnahme nach Handtaschenraub – Freimann

Am Montag, 21.11.2022, gegen 13:30 Uhr, befand sich eine 60-jährige Frau vor einem Gebäude in der Maria-Probst-Straße.

Dort wurde sie von einem ihr nicht bekannten Mann unter Vorhalt eines handelsüblichen Küchenmessers angesprochen. Aufgrund von Sprachbarrieren verstand sie nicht, was er von ihr wollte und reagierte dementsprechend auch nicht. Der Mann entriss ihr daraufhin die Handtasche, in der sich unter anderem ein Mobiltelefon befand (Smartphone Huawei) und floh mit der Beute in Richtung Lotte-Branz-Straße.

Nachdem die Frau eine weitere Person über den Vorfall informierte, verständigte diese den Notruf 110 der Polizei.

Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter aufgrund der guten Beschreibung der Frau im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Das bei der Tat verwendete Messer trug er noch bei sich. Ebenso befand sich bei ihm das Mobiltelefon der 60-Jährigen.

Der 27-Jährige mit Wohnsitz in München wurde noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen.

Die 60-Jährige blieb unverletzt.

Die abschließenden Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.

1837. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Feldkirchen

Am Dienstag, 22.11.2022, gegen 15:10 Uhr, rief ein bislang unbekannter Täter eine über 80-jährige Frau mit Wohnsitz in Feldkirchen zu Haus an und gab sich als Polizeibeamter aus.

Unter der Legende, dass ihre Nichte bei einem Unfall eine Person tödlich verletzt hätte und nun eine Kaution von mehreren zehntausend Euro zu zahlen wäre, bewegte er die Rentnerin dazu, ihr Bankschließfach zu leeren. Sie übergab letztlich mehrere Kilo in Goldbarren und mehrere Goldmünzen an ihrer Haustür einem weiteren bislang unbekannten Täter.

Der Abholer konnte noch von einem Bekannten der Seniorin gesehen werden, der zufälligerweise kurz nach der Abholung zu der Frau zu Besuch kam. Er sprach kurz mit ihr über seine Wahrnehmung und informierte sofort die Polizei über den Notruf 110, da er den Verdacht hatte, dass eine Straftat geschehen wäre.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkriminaldezernat 3, AG Phänomene, übernommen.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 – 40 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, ca. 80 kg schwer, westeuropäisch, bekleidet mit einer hellblauen Windjacke; die Beute steckte er in eine blaue Stofftasche mit der Aufschrift „Gemeinde Feldkirchen“ mit dazugehörigem Gemeindewappen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Kreuzstraße, Regina-Ullmann-Straße, Sonnenstraße (Feldkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1838. Körperverletzung unter Mitbewohnern – Obersendling

Am Dienstag, 22.11.2022, gegen 21:00 Uhr, schlug ein 40-jähriger Mann seinem 48-jährigen Mitbewohner mit einer leeren Schnapsflasche auf den Kopf. Beide wohnen in einer Unterkunft in Obersendling. Der 40-Jährige war erheblich alkoholisiert und der Grund für die Auseinandersetzung ist momentan noch unklar.

Die Polizei wurde von einem weiteren unbeteiligten Mitbewohner über den Notruf verständigt.

Der 48-Jährige erlitt durch den Schlag mehrere Verletzungen im Kopfbereich und musste vom Rettungsdienst mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen gegen den 40-Jährigen aufgrund gefährlicher Körperverletzung hat das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) übernommen.

Im Laufe des heutigen Tages wird der Mann dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.