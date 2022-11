NÜRNBERG. (1420) Am Dienstagnachmittag (22.11.2022) nahmen zivile Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte zwei Männer vor einem Geschäft in der Nürnberger Innenstadt fest. Einer der beiden führte zwei Messer mit.



Die beiden Männer im Alter von 25 und 26 Jahren wurden durch die zivilen Beamten gegen 16:00 Uhr dabei beobachtet, als sie in einem Geschäft in der Königstraße Waren mit in eine Umkleide nahmen. Als kurz darauf der akustische Alarm der Diebstahlsicherung ertönte, wurden die beiden Männer durch die Zivilbeamten beim Verlassen des Geschäfts festgenommen.

Bei der Durchsuchung der Männer wurde neben dem Diebesgut im Wert von fast 200 Euro bei einem der beiden zwei Messer aufgefunden und sichergestellt. Vor Ort durchgeführte Atemalkoholtests bei den beiden Ladendieben ergaben Werte von ca. 0,5 bzw. ca. 2,5 Promille.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen ein. Das Diebesgut konnte an den Berechtigten des Ladengeschäfts zurückgegeben werden.

