REGENSBURG. Seit den Vormittagsstunden kam es in Regensburg zu einem Polizeieinsatz. Grund dafür war ein mögliches Bedrohungsszenario.

Am Dienstag, 22. November 2022, teilte eine junge Frau gegen 09:20 Uhr der Polizei Oberpfalz mit, dass sich ihr 26-jähriger Bruder in der Gewalt ihres ehemaligen 30-jährigen Lebensgefährten befinden würde. Die Schilderungen deuteten auf ein akutes Bedrohungsszenario in der Puricellistraße unter den zwei wohl einander bekannten Männern hin. Durch die vorliegenden Schilderungen bestand der Verdacht, dass der Ex-Lebensgefährte den 26-Jährigen unter Einsatz eines Messers mit dem Tode bedrohen oder gar als Geisel halten könnte.

Aufgrund der anzunehmenden Lebensgefahr waren die Einsatzkräfte unter Leitung der Polizeiinspektion Regensburg Süd zu einem angepassten und umsichtigen Einschreiten gezwungen.

Gegen 14.45 Uhr trafen positionierte Spezialeinsatzkräfte vor der beschriebenen Wohnung lediglich auf das vermeintliche 26-jährige Opfer. Derzeit wird geprüft, ob von Beteiligten eine Gefahrenlage lediglich vorgetäuscht wurde. Unter Umständen könnten dadurch auch Straftatbestände erfüllt sein. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Regensburg Süd und der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt.