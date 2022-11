3141 - Unfallflucht auf der A8

A8/ Dasing-Adelzhausen/ FR München - Am Montag (21.11.2022) ereignete sich gegen 14:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der A8. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Lkw wechselte zwischen Dasing und Adelzhausen von der rechten auf die mittlere Fahrspur. Hierbei übersah der LKW-Fahrer einen 23-jährigen Pkw-Fahrer. Der 23-Jährige versuchte dem Lkw auszuweichen und geriet hierbei ins Schleudern. Er stieß links gegen die Betonleitwand und kam schließlich rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Der unfallverursachende Lkw entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Die rechte Fahrspur musste für die Unfallaufnahme für circa eine Stunde gesperrt werden. Der Pkw des 23-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Es wurde niemand verletzt. Der entsandte Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der 0821/323-1910 zu melden.

3142 - Gefährlicher Sekundenschlaf

Blindheim - Einen Verkehrsunfall mit einer Gesamtschadenshöhe von über 10.000 Euro verursachte eine 23-jährige Autofahrerin am gestrigen Montagmorgen in Blindheim. Die Autofahrerin war kurz vor 07:00 Uhr aus Richtung Unterglauheim kommend auf der Petersruhstraße ortseinwärts unterwegs. Aufgrund Sekundenschlafs kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und kollidierte mit einem Kleintransporter, der auf dem Grundstück in der Hofeinfahrt abgestellt war. Gegen die 23-Jährige laufen jetzt Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

3143 - Wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Fahrzeug weg

Dillingen - Eine Streifenbesatzung der Polizei Dillingen kontrollierte am 21.11.2022 gegen 11:10 Uhr in Dillingen eine 43-jährige Autofahrerin. Weil die Frau nicht im Besitz eines Führerscheins ist, untersagten die Beamten ihr die Weiterfahrt und leiteten gegen sie ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Nachdem die 43-Jährige bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt wurde und von Wiederholungsgefahr ausgegangen wird, erfolgte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft die Sicherstellung ihres Wagens. Dieser wurde in eine Verwahrstelle abgeschleppt.

3144 - Diebstahl von 2000 Meter Erdkabel

Donauwörth - Zur Umsetzung von Bauarbeiten auf dem Donauwörther Bahnhofsgelände hatte eine beauftragte Firma dort neun Kabeltrommeln mit insgesamt ca. 2000 m Erdkabel gelagert. Diese 2000 Meter Erdkabel im Wert von rund 18.000 Euro wurden von unbekannten Tätern gestohlen. Das Tatgeschehen kann auf den Zeitraum von Donnerstag, den 17.11.2022 bis Montag, den 21.11.2022 eingeschränkt werden. Die Kabeltrommeln waren in einem umzäunten Umspannwerk auf dem Bahnhofsgelände gelagert. Die Täter öffneten den mit Schellen befestigten Zaun auf der Südseite des Umspannwerkes und rollten die Kabeltrommeln ca. 20 Meter weit unter anderem auch durch ein dort befindliches Gebüsch an einen vorbeiführenden Fahrweg. Dort müssen die Täter das Kabel von den Trommeln abgerollt und in ein Transportfahrzeug verladen haben.

Die Tatörtlichkeit befindet sich am westlichen Ende des Bahngeländes in Richtung Riedlingen an einem Fahrweg/Radweg zwischen Artur-Proeller-Straße und Industriestraße.

Die Polizei bittet zur Aufklärung der Tat um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Sollten Sie im tatrelevanten Zeitraum im Bereich des beschriebenen Tatortes verdächtige Personen und Fahrzeuge wahrgenommen haben, bitte melden Sie sich bei der Donauwörther Polizei unter der Rufnummer 0906/70667-0.