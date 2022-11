WÜRZBURG / INNENSTADT. Mit bloßen Händen hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 29-Jähriger eine Glasscheibe eingeschlagen, um in eine Apotheke einzubrechen. Noch am Tatort konnte die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft führte die Kripo den 29-Jährigen dem Ermittlungsrichter vor, der einen Haftbefehl erließ.

Ein Anwohner teilte gegen 01:50 Uhr dem Notruf der Polizei mit, dass er einen Einbruch in die City-Apotheke in der Haugerpfarrgasse beobachten konnte. Der Täter schlug in einem Hinterhof eine Glasscheibe zum Lager der Apotheke ein und gelangte durch das Fenster in das Gebäude. Dank der frühzeitigen Alarmierung und dem schnellen Eintreffen mehrerer Streifen der Polizeiinspektionen Würzburg-Stadt und Land konnte noch im Innenhof der 29-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach machte er sich in der Apotheke auf die Suche nach Bargeld und öffnete mehrere Kassen. Da sich der 29-Jährige beim Einschlagen schwere Schnittwunden an beiden Händen und Armen zugezogen hatte, waren die Geschäftsräume übersäht mit Blutspuren. Vor der Fahrt zur Polizeiinspektion Würzburg-Stadt wurden daher die Verletzungen noch ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führte die Kripo den Beschuldigten am Sonntag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Haftbefehl wegen des Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Im Anschluss kam der 29-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen der Kripo Würzburg ergaben, dass der Tatverdächtige auch für einen Einbruch am Freitag in Schwabach infrage kommen könnte. Bei der Festnahme konnten zwei Laptops sichergestellt werden, die aus einem Einbruch in eine Schwabacher Firma stammten.