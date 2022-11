BIBURG, LKR. KELHEIM. Überholt und anschließend ausgebremst – dieser Vorfall hat vermutlich zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gestern (21.11.2022) gegen 06.00 Uhr auf der Staatsstraße 2144 Richtung geführt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen soll ein 41-jähriger VW-Fahrer aus dem Raum Schierling gegen 06.00 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrer eines weißen Mercedes Sprinters auf der Staatsstraße 2144 im Bereich Etzendorf zunächst überholt und anschließend ausgebremst worden sein. Im Bereich der Dorfstraße in Etzendorf wollte der VW-Fahrer den Sprinterfahrer zur Rede stellen, worauf dieser den 41-Jährigen mit einem bislang unbekannten Gegenstand attackierte und am Oberarm eine Stichverletzung zufügte.

Anschließend brachte sich der 41-Jährige in seinem Fahrzeug in Sicherheit. Zwar habe der Fahrer des Sprinters nochmals versucht, auf den 41-Jährigen einzuschlagen, ließ aber von ihm ab und flüchtete schließlich unerkannt. Der 41-Jährige begab sich nach dem Vorfall selbst in ärztliche Behandlung

Zeugen gesucht - Hinweise an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut

Von dem Sprinter ist lediglich das Teilkennzeichen „KEH-„ bekannt, sowie ein nicht näher beschriebenes braun-schwarzes Firmenlogo. Der Fahrer soll etwa 35 bis 40 Jahre alt gewesen sein, etwa 180 cm groß, blonde, kurze Haare und Vollbart, bekleidet war er mit einer gelben Arbeitsjacke.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 0871/9252-0.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 22.11.2022, 14.15 Uhr