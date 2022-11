1829. Einbruch in einen Gewerbebetrieb – Bogenhausen

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag, 19.11.2022, gegen 15:00 Uhr bis Montag, 21.11.2022, gegen 05:30 Uhr, in einen Gewerbebetrieb im Bereich des Isarrings ein und entwendeten aus einem dortigen Tresor Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der Tresor wurde dazu gewaltsam geöffnet. Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei übernommen und es wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Aktuelle Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen wegen eines besonderes schweren Fall des Diebstahls führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Isarrings, Effnerstraße, Bülowstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Sollten Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrem Wohnbereich feststellen, scheuen Sie sich nicht, die Polizei über die Notrufnummer 110 umgehend zu verständigen.

1830. Wohnungseinbruch – Schwabing

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand nutzten am Montag, 21.11.2022, zwischen 08:30 Uhr und 17:20 Uhr, ein oder mehrere bislang noch unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit der Bewohner um sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Bereich der Schleißheimer Straße/Herzogstraße zu verschaffen.

Der oder die Täter durchsuchten dazu die Räumlichkeiten der in den oberen Stockwerken gelegenen Wohnung nach Wertsachen und entwendeten schließlich unter anderem Bargeld und elektrische Geräte im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Noch vor Ort wurden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schleißheimer Straße, Herzogstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Schon mit einfachsten Vorsichtsmaßnahmen können Sie das Risiko eines Einbruchs in Ihre Wohnung vermindern.

• Verschließen Sie alle Wohn- und Eingangstüren sowie alle Fenster (auch gekippte Fenster sind für Einbrecher oft in wenigen Sekunden zu öffnen)!

• Verstecken Sie niemals ihren Wohnungsschlüssel (beinahe alle Verstecke wie im Blumenkübel oder unter der Fußmatte sind dem Einbrecher bekannt)!

• Während längeren Abwesenheiten (z.B. Urlaub, Geschäftsreise) sind Hinweise, die dem Einbrecher verraten, dass ihre Wohnung zurzeit nicht bewohnt wird, unbedingt zu vermeiden (z.B. geschlossene Jalousien zu jeder Tages- und Nachtzeit oder nicht geleerte Briefkästen)!

Weitere wichtige Hinweise finden Sie in unseren polizeilichen Informationsbroschüren und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Für eine kostenlose Beratung zum Einbruchschutz stehen Ihnen unsere Experten des Präventions- und Opferschutzkommissariat K 105 unter der Telefonnummer 089/2910-3430 zur Verfügung.

1831. Räuberische Erpressung in einem Lebensmittelgeschäft – Ramersdorf

Am Montag, 21.11.2022, gegen 17:45 Uhr, verständigte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Hofangerstraße über den Notruf 110 die Polizei und teilte mit, dass er soeben mit einer Schusswaffe überfallen worden sei.

Sofort wurden deshalb mehrere Einsatzkräfte zu dem Lebensmittelgeschäft geschickt und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ergriffen. Diese verliefen bislang jedoch noch ohne den gewünschten Erfolg. Nach den aktuellen kriminalpolizeilichen Ermittlungen hatte zuvor ein bislang noch unbekannter Täter das Lebensmittelgeschäft betreten und sich zunächst an der Kasse angestellt. Als er diese erreichte, bedrohte er unvermittelt das Kassenpersonal mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm mehrere hundert Euro übergeben wurden, flüchtete der unbekannte Täter aus dem Geschäft und die Mitarbeiter verständigten die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt und dauern an.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, Bekleidung: Fanbekleidung/Anhänger Sportverein Bekleidung: schwarze Jacke, Logo "Chicago Bulls" hinten, weiße Sneaker, dunkle Mütze/Cap mit weißer Aufschrift

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hofangerstraße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1832. Trickbetrug – Pasing

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurde bereits am vergangenen Mittwoch, 16.11.2022, gegen 09:30 Uhr eine 65-Jährige mit Wohnsitz in München von einer, ihr unbekannten Frau angesprochen und um Geld zur vorgeblichen medizinischen Behandlung ihres kranken Kindes gebeten.

Nachdem ihr die 65-Jährige daraufhin rund 100 Euro übergeben hatte, besuchte die bislang unbekannte Täterin sie in ihrer Wohnung um diese zu reinigen. Dabei bat sie die 65-Jährige erneut um mehrere hundert Euro zur Begleichung eines „Mietrückstandes“. Die 65-Jährige übergab ihr daraufhin mehrere hundert Euro. Als die Unbekannte schließlich am Montag, 21.11.2022, gegen 11:30 Uhr, erneut Geld forderte verständigte die mittlerweile misstrauisch gewordene 65-Jährige eine nahestehende Person, woraufhin die bislang unbekannte Täterin aus dem Anwesen flüchtete. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen hierzu führt das Kommissariat 65 (Trickbetrug) des Münchner Polizeipräsidiums.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 25 Jahre alt, ca. 1,60 m groß, schlank, extrem lange Haare zu einem Zopf gebunden, sprach Hochdeutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gräfstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1833. Fußgänger nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt – Kirchtrudering

Am Montag, 21.11.2022, gegen 06:30 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Münchner mit einem Pkw Mercedes den Schatzbogen in Richtung Martin-Kollar-Straße. Zur selben Zeit befand sich ein 48-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz in München auf dem Gehweg des Schatzbogens. Auf Höhe der Bushaltestelle, unmittelbar nach der Kreuzung zum Am Moosfeld wollte der Passant den Schatzbogen geradeaus überqueren. Dazu trat er unvermittelt auf die Fahrbahn und vor das Fahrzeug des 46-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Kollision mit dem Pkw wurde der Fußgänger mehrere Meter durch die Luft geschleudert und blieb schwerstverletzt auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Ein zufällig, kurz danach hinzugekommener Rettungsdienstmitarbeiter, welcher sich gerade auf dem Nachhauseweg befand, leistete zusammen mit einer ebenfalls kurz danach vorbeifahrenden Streife der Verkehrspolizeiinspektion München, Erste Hilfe.

Der Fußgänger wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand durch die Kollision ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Durch die Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen des Schatzbogens in stadtauswärtiger Richtung für mehrere Stunden gesperrt. Der morgendliche Berufsverkehr wurde durch die Sperrung nur geringfügig behindert.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Unfallursache hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1834. Klimaaktivisten – Haidhausen

-siehe Medieninformation vom 21.11.2022, Nr. 1828

Am Montag, 21.11.2022, gegen 14:50 Uhr, wurde die Münchner Polizei über eine erneute, durch Klimaaktivisten verursachte, Straßenblockade verständigt.

Wie bereits am Vormittag des gleichen Tages hatten sich die Aktivisten wieder auf der Luitpoldbrücke / Ecke Widenmayerstraße auf die Fahrbahn gesetzt. Fünf der sechs Personen hatten zusätzlich ihre Hände auf dem Fahrbahnbelag festgeklebt. Die Luitpoldbrücke musste daraufhin komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden, was in diesem Bereich erhebliche Verkehrsbehinderungen zur Folge hatten. Die Aktion wurde durch den Einsatzleiter als nicht angezeigte Versammlung gewertet.

Da sich die Personen trotz wiederholter Aufforderung nicht von der Fahrbahn entfernten, wurde die nicht angezeigte Versammlung schließlich durch den Einsatzleiter aufgelöst. Die festgeklebten Personen wurden in der Folge von den eingesetzten Beamten von der Straße losgelöst. Alle sechs Aktivisten, die bereits auch bei der Aktion am Vormittag dabei gewesen waren, wurden im Anschluss zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen in das Polizeipräsidium München verbracht.

Die Luitpoldbrücke konnte schließlich um kurz nach 16:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

In Bezug auf die nicht angezeigte Versammlung vom Vormittag wurden zwei Personen im Laufe des Montags, 21.11.2022, zur Einholung einer gerichtlichen Anordnung über die Zulässigkeit und die Dauer des Freiheitsentzugs auf Grundlage des Polizeiaufgabengesetzes einer Richterin beim Amtsgericht München vorgeführt. Hierbei wurde in einem Fall der Gewahrsam bis zum Donnerstag, 24.11.2022 und im zweiten Fall bis zum Dienstag, 29.11.2022 richterlich angeordnet. Diesbezüglich ist zu ergänzen, dass jeder auf Grundlage des PAG angeordnete Gewahrsam im Hinblick auf Notwendigkeit der Maßnahme und auf die erforderliche Gewahrsamsdauer seitens des AG München im Einzelfall geprüft wird. Dabei werden die jeweils vorliegenden Erkenntnisse und Informationen, die für die von dieser Maßnahme betroffene Person relevant sind, als Basis entsprechend einbezogen.

Die sechs Personen, die am Nachmittag zum zweiten Mal aktiv wurden und erst kurz zuvor aus dem Polizeipräsidium München nach Beendigung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen entlassen worden sind, wurden am Abend des 21.11.2022 ebenfalls einer Richterin am AG München vorgeführt. Die zuständige Richterin ordnete die Gewahrsamsnahmen wie folgt an:

bei einer Person bis zum Abend des 22.11.2022; bei einer Person bis zum Samstag, 26.11.2022; bei einer Person bis zum Sonntag, 27.11.2022; bei drei Personen bis zum Freitag, 02.12.2022.

Die Unterbringung der in Gewahrsam genommenen Personen wird wieder im Rahmen der Amtshilfe bei der JVA Stadelheim durchgeführt.