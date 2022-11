GRAFENAU, LKR. FERYUNG-GRAFENAU. Am Samstag, 19.11.2022, eskalierte eine Geburtstagsfeier unter Rumänen in einer Gemeinde im südwestlich Bereich. Ein geladenes Brüderpaar aus dem Raum Deggendorf griff sowohl den Gastgeber als auch weitere Gäste an, unter anderem mit einem scharfkantigen Gegenstand.

Gegen 15:30 Uhr gerieten die anwesenden Gäste der Feier in Streit. Hierbei kam es zu Faustschlägen der beiden Brüder im Alter von 30 und 28 Jahren gegen den 38-jährigen Gastgeber. Dieser ging dadurch zu Boden. Laut Aussagen von Zeugen trat der ältere der beiden Brüder den am Boden liegenden nun auch mit den Füßen.

Als das Brüderpaar aufgefordert wurde, die Feier zu verlassen, ergriff wiederum der ältere der beiden Brüder ein Küchenmesser und drohte damit, alle umzubringen. Im Verlauf der Auseinandersetzung konnte der Angreifer von zwei weiteren Gästen im Alter von 37 und 36 Jahren und dem 38-jährigen Gastgeber überwältigt und schließlich die Polizei informiert werden. Durch die eintreffenden Kräfte der Polizeiinspektion Grafenau wurden die Parteien getrennt und die beiden Angreifer zunächst vorläufig festgenommen.

Fünf Personen wurden bei der Auseinandersetzung verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Bis auf den Gastgeber konnten zwischenzeitlich alle Beteiligten das Krankenhaus verlassen.

Durch die Kriminalpolizeiinspektion Passau wurden die Ermittlungen übernommen. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau wurde bei beiden Beschuldigten eine Blutentnahme angeordnet, da diese erheblich alkoholisiert waren. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde das Brüderpaar wieder entlassen. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

