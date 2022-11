LAPPERSDORF, LKR. REGENSBURG. Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Wohnungseinbruch in Lappersdorf.

Zwischen Freitag, 18. November 2022, 13:00 Uhr und Sonntag, 20. November 2022, 18:45 Uhr drang ein bislang Unbekannter in eine Wohnung in der Pielmühler Straße ein. Im Inneren entwendete er einen hohen fünfstelligen Eurobetrag. Die Kriminalpolizei Regensburg führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Wem im Zusammenhang mit dem Einbruch Verdächtiges aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Tipps, wie Sie Ihr Zuhause schützen können, sind unter www.k-einbruch.de/ zu finden. Außerdem bieten die Kriminalpolizeiinspektionen in der Oberpfalz die Möglichkeit, sich auch vor Ort kostenlos zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen.