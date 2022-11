WÜRZBURG / ZELLERAU. Am Sonntagmorgen hat ein aufmerksamer Anwohner beobachtet, wie sich ein 42-Jähriger an einem auf der Straße geparkten Pkw zu schaffen machte. Der Zeuge handelte vorbildlich, indem er sofort die Polizei verständigte. Anschließend hielt er den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung am Tatort fest.

Kurz vor 08.00 Uhr konnte der Anwohner durch sein Fenster beobachten, wie ein Mann den Innenraum eines in der Georg-Eydel-Straße geparkten Pkw durchwühlte. Die Person stieg anschließend aus und überprüfte offensichtlich den Schließzustand weiterer geparkter Fahrzeuge. Genau dies kam dem Zeugen verdächtig vor. Er handelte goldrichtig und verständigte sofort die Polizei.

Nach dem Absetzen des Notrufs eilte der Mitteiler sofort aus seinem Haus. Während dessen saß der Mann bereits am Steuer eines weiteren Pkw. Als er versuchte zu flüchten, wurde er von dem Zeugen zum Stehenbleiben aufgefordert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt erklärten dem mutmaßlichen Dieb die vorläufige Festnahme. Er wurde im Anschluss zur Dienststelle gebracht und zur weiteren Sachbearbeitung der Kriminalpolizei Würzburg überstellt.

Gegen den 42-Jährigen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er kam nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.