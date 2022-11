NÜRNBERG. (1407) Am Freitagnachmittag (18.11.2022) ereignete sich in der Nürnberger Südstadt ein Verkehrsunfall bei dem ein Autofahrer mit einem Kind zusammenstieß und sich dann von der Unfallstelle entfernte. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen 16:10 Uhr und 16:45 Uhr überquerte ein 8-jähriger Junge bei Grünlicht die Kreuzung Gibitzenhofstraße / Humboldtstraße. Zur gleichen Zeit bog ein schwarzer Pkw (Marke nicht bekannt) von der Gibitzenhofstraße nach links in die Humboldtstraße ab. Hierbei übersah er offensichtlich den Jungen und erfasste diesen frontal.

Der 8-Jährige stürzte zu Boden und erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Fahrer des Pkw stieg nach dem Verkehrsunfall aus seinem Fahrzeug und sah nach dem am Boden liegenden Kind. Anschließend stieg er wieder in seinen Pkw und fuhr auf der Gibitzenhofstraße in nordwestlicher Richtung davon.

Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.



Erstellt durch: Tobias Huthmacher