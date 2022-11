STADT ROSENHEIM. Am vergangenen Wochenende kam es von Freitag, 18. November 2022, auf Sonntag, 20. November 2022 zu einem Einbruch in eine Förderschule in Rosenheim. Während der eigentliche Stehlschaden mit rund 500 Euro relativ gering ausfiel, ist der durch die unbekannten Täter verursachte Schaden im Schulhaus im hohen fünfstelligen Bereich beträchtlich. Die Kripo Rosenheim ermittelt nun und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In dem Zeitraum von Freitag, 19. November 2022 15:00 Uhr, auf Sonntag, 20. November 2022 13:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Ebersberger Straße in Rosenheim ein.

In dem Gebäude wurden die Innenräume durchwühlt und erheblich verwüstet. Mehrere hochwertige Elektrogeräte sowie das Mobiliar wurden beschädigt. Weiterhin wurde eine Geldkassette mit ca. 500 € Inhalt aus einem Klassenzimmer entwendet.

Durch den Vandalismus entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Noch am Wochenende übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die ersten Ermittlungen zu dem Fall. Es wurden umfangreiche kriminaltechnische Untersuchungen durchgeführt.

Nun ermittelt das für Eigentumsdelikte zuständige Fachkommissariat 2 der Kripo Rosenheim.

Bereits im Zeitraum von 02. November 2022 bis 04. November 2022 kam es zu Vandalismus in der Schule. Die Kripo prüft nun einen Tatzusammenhang.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 / 2000 um Hinweise:

Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen im Umfeld der Ebersberger Straße in Rosenheim aufgefallen?