1824. Körperverletzungsdelikt – Milbertshofen

Am Samstag, 19.11.2022, gegen 04:00 Uhr, befand sich ein 20-jähriger Münchner auf dem Nachhauseweg. In der Piccoloministraße Ecke Schleißheimer Straße wurde er von einer ihm nicht bekannten Person unvermittelt von hinten zu Boden gerissen.

Auf dem Boden liegend wurde er anschließend von vorne mit beiden Händen gewürgt. Dabei saß der unbekannte Mann auf dem Oberkörper des 20-Jährigen. Ein unbeteiligter Bekannter (21 Jahre, ebenfalls Münchner) des 20-Jährigen wurde auf die Situation aufmerksam und schrie den Täter an. Darauf ließ dieser von dem Münchener ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine Anwohnerin hörte die Schreie und verständigte den Polizeinotruf 110. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Der 20-Jährige wurde mit Würgemalen sowie massiven Einblutungen im Augenbereich zur stationären Behandlung in ein örtliches Klinikum gebracht. Der 21-jährige Bekannte blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, schulterlange Haare, unrasierter Drei-Tage-Bart, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer grauen Jogginghose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Piccoloministraße, Schleißheimer Straße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1825. Einbruch in Gaststätte – Feldkirchen

Am Sonntag, 20.11.2022, zwischen 02:15 Uhr und 03:50 Uhr, begaben sich unbekannte Täter über die Gebäuderückseite auf die Dachterrasse einer Gaststätte in der Sonnenstraße in Feldkirchen.

Über die Terrassentüre drangen die Täter gewaltsam in das zweite Stockwerk ein, wo sie aus einem in einer Kommode befindlichen Tresor mehrere Zehntausend Euro Bargeld entnahmen.

Ein Mitarbeiter und Anwohner des Gebäudes nahm in den frühen Morgenstunden verdächtige Geräusche wahr und alarmierte die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Sonnenstraße (Feldkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1826. Körperverletzungsdelikt – Am Hart

Am Samstag, 19.11.2022, gegen 15:40 Uhr, wurde in der Grünanlage des Kollwitzparkes ein 47-jähriger Mann, tschechischer Staatsangehörigkeit, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, aus bislang nicht geklärten Gründen von vier Männern im Alter zwischen 29 und 45 Jahren körperlich attackiert.

Alle vier schlugen auf den 47-Jährigen ein. Zudem traten sie gegen seinen Kopf, als dieser bereits am Boden lag. Unbeteiligte Zeugen konnten den Vorfall beobachten und verständigten über den Notruf 110 die Polizei. Alle vier Täter konnten noch an der Tatörtlichkeit festgenommen werden.

Die Männer, polnischer Staatsangehörigkeit, verfügen über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurden nach richterlicher Vorführung der Haftanstalt überstellt. Gegen den 45-Jährigen und den 37-Jährige erging Haftbefehl, der 35-Jährige und der 29-Jährige wurden entlassen.

Der 47-Jährige wurde mit einer Gehirnerschütterung und massiven Gesichtsverletzungen zur stationären Behandlung in ein Klinikum überstellt. Er war erst am Folgetag vernehmungsfähig.

Die abschließende Sachbearbeitung führt das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.

1827. Vier Festnahmen nach Raubdelikt – Hauptbahnhof

Am Freitag, 18.11.2022, gegen 21:15 Uhr, war ein 31-jähriger Mann, bulgarischer Staatsangehörigkeit, mit Wohnsitz in München, Fahrgast im Zug der U-Bahnlinie U4.

Im gleichen Abteil befanden sich drei Männer und eine Frau. Aus einem derzeit nicht bekannten Grund wurde der 31-Jährige aus dieser Gruppe heraus angespuckt. Als der Bulgare die Gruppe zur Rede stellen wollte, entwickelte sich ein Streit. In dessen Verlauf wurde der 31-Jährige aus dem Waggon auf den Bahnsteig am Hauptbahnhof gezogen.

Dort griffen ihn die männlichen Personen körperlich derart an, dass er zu Boden ging. Die weibliche Person der Gruppe entnahm dem Mann sein Smartphone, welches dieser in seiner Hosentasche trug. Unbeteiligte Zeugen versuchten schlichtend einzugreifen und verständigten die Polizei über den Notruf 110.

Vor Ort konnten die Beamten die drei männlichen Personen festnehmen. Die weibliche Person flüchtete zunächst, wurde jedoch im Tatortumfeld angetroffen und ebenfalls festgenommen. Die vier Personen wurden nach Rücksprache mit Richter und Staatsanwalt der Haftanstalt überstellt. Gegen alle erging Haftbefehl.

Der 31-Jährige wurde mit Gesichtsverletzungen und einer Gehirnerschütterung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die abschließenden Ermittlungen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums übernommen.

1828. Polizeieinsatz wegen Klimaaktivisten – Haidhausen

Am Montag, 21.11.2022, gegen 08:00 Uhr, wurde die Münchner Polizei darüber informiert, dass die Luitpoldbrücke an der Ecke zur Widenmayerstraße von Klimaaktivisten blockiert wird.

Daraufhin begaben sich die polizeilichen Einsatzkräfte zur genannten Örtlichkeit. Insgesamt konnten dort neun Klimaaktivisten festgestellt werden die alle auf der Straße saßen und eine Durchfahrt über die Luitpoldbrücke von beiden Seiten aus verhinderten. Es handelte sich hierbei um eine nicht angemeldete Versammlung.

Von den neun Klimaaktivisten klebten sich insgesamt fünf Personen auf der Straße an. Alle fünf konnten dann im weiteren Verlauf von der Straße durch polizeiliche Einsatzkräfte gelöst werden.

Alle neun Klimaaktivisten wurden dann zur weiteren Überprüfung insbesondere mit einer Personalienfeststellung ins Polizeipräsidium München gebracht.

Die Luitpoldbrücke war dann gegen 09:30 Uhr, wieder befahrbar.

Inwieweit hier noch weitere Maßnahmen gegen diese neun Klimaaktivisten notwendig sind, wird aktuell geprüft.