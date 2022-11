WEISSENHORN. Am Montagvormittag (21.11.2022) geriet eine Garage im Spitalweg in Brand, nachdem zuvor eine daneben stehende Mülltonne in Brand geraten war.

Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer bemerkte die Flammen und informierte den Grundstückseigentümer, welcher wiederrum die Feuerwehr alarmierte. Die Feuerwehr Weißenhorn war mit ca. 30 Einsatzkräfte vor Ort und konnte den Brand vor Übergreifen auf andere Gebäude ablöschen. Es entstand ein Sachschaden an der Garage von ca. 25.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (PI Weißenhorn)

