WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE. In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ist in der Zeit von Freitag 23:30 Uhr bis Samstag 10:30 Uhr ein unbekannter Täter gewaltsam eingedrungen. Mit einem Silberbesteck machte sich der Täter unerkannt aus dem Staub. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Würzburg und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstagvormittag stellte eine angestellte Pflegekraft fest, dass eine normalerweise offenstehende Verbindungstür zur oberen, leerstehenden Wohnung in der Schlesierstraße versperrt war. In der Wohnung konnte festgestellt werden, dass ein Fenster eingeschlagen worden war. Dem Sachstand nach erbeutete der Täter ein Silberbesteck im Wert von rund 200 Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf circa 500 Euro belaufen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm nun die Kripo Würzburg und setzt bei der Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Zeit von Freitagabend bis Samstagvormittag in der Schlesierstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0931/457-1732 zu melden.