LKR. SCHWANDORF. Um Vögel zu vertreiben, bastelte sich ein Senior ein Schießrohr. Der Schuss ging im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los, als sich der Mann versehentlich in den Bauch schoss.

Am Freitag, 18. November 2022, wurde der Polizei bekannt, dass ein über 70-jähriger Senior aus dem Landkreis Schwandorf mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, hatte er sich aus Teilen eines Bolzenschussgerätes und eines selbstgedrehten Laufs ein Schießrohr gebastelt, um Vögel zu verjagen. Bei der Handhabung dieser selbstgebauten Waffe unterlief ihm offenbar ein Fehler und er schoss sich mit einem Kleinkalibergeschoss in den Bauch. Er musste operiert werden und befindet sich außer Lebensgefahr.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Waffengesetz aufgenommen. Es wird dringend vor derartigen Eigenbauten gewarnt! Sie sind nicht nur illegal, sondern auch potentiell lebensgefährlich.