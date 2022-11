REGENSBURG. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt gegen zwei Männer, die sich am Samstagabend in Regensburg deutlich daneben benommen und mutmaßlich strafbar gemacht haben.

Am Samstag, 19. November 2022, gegen 22.10 Uhr, war ein junger Regensburger auf der Steinernen Brücke in Regensburg unterwegs, als ihm zwei Männer (40 und 41) auffielen, die ebenfalls die Brücke in nördliche Richtung überquerten. Nach seinen Angaben hatte einer der Männer mehrfach „Sieg heil“ gerufen und dabei den Hitlergruß gezeigt, während der andere Verdächtige dies gefilmt oder fotografiert hätte. In Stadtamhof angekommen, urinierte einer der Verdächtigen gegen ein abgestelltes Fahrrad. Die verständigten Einsatzkräften der Polizei hielten die unkooperativen und alkoholiserten Männer in Stadtamhof fest, wobei sie zum Teil die Angaben ihrer Personalien verweigerten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg wurden die Smartphones der beiden Beschuldigten aus dem nördlichen Landkreis Regensburg als Beweismittel beschlagnahmt. Sie müssen sich nun u.a. wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen und mehrerer Ordnungswidrigkeiten verantworten.