MEMMINGEN. Am Sonntagnachmittag des 20.11.2022 kam es in einem Mehrfamilienhaus in der unmittelbaren Nähe zur Polizeiinspektion Memmingen zu einem Dachstuhlbrand. Alle sich im Wohnhaus befindlichen Personen konnten gerettet werden.

Ein immobiler Bewohner wurde durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Memmingen herausgetragen. Der Brand konnte durch die freiwilligen Feuerwehren aus Memmingen mit 33 Einsatzkräften und aus Dickenreishausen mit 9 Einsatzkräften gelöscht werden. Um die ärztliche Versorgung vor Ort kümmerten sich zwei Rettungswagen und ein Notarzt. Personen kamen bei dem Brandfall glücklicherweise nicht zu schaden.

Das THW, 1 Mitarbeiter des LEW, sowie ein Mitarbeiter der Stadt Memmingen nahmen sich der u. a. technischen Belange vor Ort an. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gebäude vom Stromnetz genommen.

Der momentan geschätzte Brandschaden dürfte sich auf mindestens 700.000 Euro belaufen. Das gesamte Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Aussagen zu der Brandursache können derzeit noch nicht getroffen werden.

Die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden durch den Kriminaldauerdienst (KDD) Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. (KPI Memmingen – KDD)