3124 – Raser ohne Versicherungsschutz auf BAB A8

BAB A8 / AS Augsburg-Ost / FR Stuttgart – Am Samstag (19.11.2022), gegen 10.00 Uhr, wurde auf der BAB A8 in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen den AS Augsburg-Ost und Augsburg-West der Fahrer eines Pkw Audi aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h war der 20-jährige Pkw-Lenker mit einer Geschwindigkeit von 192 km/h gemessen worden. Zudem stellte sich heraus, dass für den Audi kein Versicherungsschutz vorhanden und die Profiltiefe der vorderen Reifen nicht ausreichend war. Den 20-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen.

3125 – Diebstahl aus einem Sattelzug – Zeugenaufruf

Gersthofen – Am Sonntag (20.11.2022) kurz nach Mitternacht beobachtete ein Zeuge aus seinem Lkw heraus, wie ein Mann an der Türe eines Sattelanhängers hantierte, der an der Rastanlage Edenbergen in einer Pkw-Parkharfe abgestellt war. Als der Mann den Zeugen bemerkte, lief er davon. Als der Zeuge den Unbekannten etwa 10 Minuten später wieder an dem Sattelzug bemerkte, gelang es diesem erneut, wegzulaufen. Der daraufhin vom Lkw-Fahrer geweckte Lenker des Sattelzuges stellte in der Folge fest, dass zwei Kartons Waschmittel aufgerissen worden waren und der Inhalt fehlte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 70 Euro.

Die APS Gersthofen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0821/323-1910.

3126 – Verkehrsunfall (bereits lokal gemeldet)

Friedberg – Am Sonntag (20.11.2022) ereignete sich um 00.40 Uhr ein Verkehrsunfall in Friedberg im Kreuzungsbereich Joseph-Hohenbleicher-Straße/Zeppelinstraße. Hierbei befuhr der 22-jährige Fahrzeugführer mit seinem Kleintransporter und zwei weiteren Insassen die Zeppelinstraße und wollte die Joseph-Hohenbleicher-Straße queren. Dabei übersah er jedoch einen Pkw, der sich auf der Joseph-Hohenbleicher-Straße in Richtung Augsburg bewegte. In diesem Pkw befanden zwei Personen. Durch den Zusammenstoß erlitten die Unfallbeteiligten Verletzungen und es entstand ein erheblicher Sachschaden. Alle fünf unfallbeteiligten Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Friedberg gebracht. Hierbei handelt es sich überwiegend um Prellungen. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wurde auf ca. 20.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge mussten letztlich durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

3127 – Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen geht glimpflich aus (bereits lokal gemeldet)

Wemding - Am Samstagnachmittag (19.11.2022) befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Seat die Staatsstraße 2214 von Amerbach kommend in Richtung Wemding. Gegen 15.00 Uhr überholte der 22-Jährige einen ihm vorausfahrenden Skoda, welcher von einer 70-Jährigen gesteuert wurde. Zur gleichen Zeit fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Aixam-Leichtkraftfahrzeug von der Oettinger Straße kommend nach rechts auf die Staatsstraße ein und übersah den noch im Überholvorgang befindlichen Seat. Der Seat-Fahrer leitete eine Vollbremsung ein und touchierte in der Folge zunächst den rechts von ihm fahrenden Skoda. Anschließend prallte der Seat noch mit der Fahrzeugfront in den Frontbereich vom Aixam. Dieser Aufprall fiel aufgrund des eingeleiteten Bremsmanövers des Seat-Fahrers glücklicherweise nicht mehr allzu heftig aus. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 12.500 Euro.

3128 – Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte u.a. (bereits lokal gemeldet)

Lauingen - Die Polizei wurde am Sonntag (20.11.2022), gegen 03:00 Uhr, nach Lauingen in die Brüderstraße gerufen. Dort war es im Außenbereich einer Veranstaltung zu einer Schlägerei gekommen. Zwei 32-jährige Männer waren auf einen 26-Jährigen losgegangen, einer der Männer schlug den Jüngeren auf den Hinterkopf. Der zweite des Duos versetzte einem 46-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Der 26-Jährige und der 46-Jährige wurden leicht verletzt und mussten von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt werden. Bei der anschließenden Personalienaufnahme durch die Polizei ging einer der renitenten Männer gewaltsam einen Beamten an und musste gefesselt werden. Hierbei leistete der Mann Widerstand. Sein Kumpan versuchte die Fesselung zu verhindern, indem er einen Polizisten am Arm packte. Auch dieser leistete darauffolgend Widerstand gegen die Amtsträger und beleidigte sie. Die beiden Männer erwarten jetzt Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte und Tätlichen Angriffs gegen Polizeivollzugsbeamte. Darüber hinaus wurden gegen einen der Tatbeteiligten weitere Strafanzeigen wegen Beleidigung und versuchter Gefangenenbefreiung erstattet.

3129 – Mutmaßlicher Giftköder von Hund gefressen (bereits lokal gemeldet)

Dillingen – Ein 23-jähriger Dillinger erstattete am 19.11.2022 Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz. Der Anzeigeerstatter war am Vortag gegen 15.00 Uhr mit seinem Hund im Dillinger Hafenmarkt unterwegs. Der Vierbeiner nahm einen Köder auf, der am Boden im Laub abgelegt war, und verschlang diesen. Nachdem der Hundehalter sein Tier unverzüglich zum Tierarzt gebracht hatte, konnte dieser den Hund zum Erbrechen bringen. Wie sich herausstellte, war der Köder mit einer Pille präpariert gewesen.

Die PI Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0.

3130 – Einbruch in Langenneufnach (bereits lokal gemeldet)

Langenneufnach - In der Tatzeit von Freitag (18.11.2022), 20:00 Uhr, bis Samstag (19.11.22), 23:30 Uhr, wurde das Verwaltungsgebäude eines Stuhlherstellers in der Augsburger Straße gewaltsam geöffnet. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine Glastüre ein und verschaffte sich so Zugang zu dem Gebäude. Anschließend wurde das Gebäude durchsucht, hierfür wurden weitere Türen aufgehebelt und dabei

beschädigt. Nach aktuellem Stand beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 10.000 Euro. Zum Diebstahlsschaden kann die betroffene Firma noch keine Angaben machen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Schwabmünchen unter der Telefonnummer

08232/9606-0.