BAMBERG. Drei Unbekannte überfielen am Samstagabend in einem Wohngebiet einen Mann und schlugen ihn nieder. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zur Tat.

Am Samstagabend gegen 17.45 Uhr lief ein 28-Jähriger durch die Veit-Stoß-Straße in Bamberg. Drei unbekannte Männer überraschten ihn dort, schlugen ihn nieder und nahmen dann seinen Schlüsselbund an sich. Nach lautem Zurufen von Anwohnern rannten die drei über die Grafensteinstraße in Richtung Zollnerstraße davon und ließen ihr Opfer mit Gesichtsverletzungen am Tatort zurück. Die drei Männer werden alle auf zirka 25 Jahre geschätzt und waren angeblich offenbar ausländischer Herkunft.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall in der Veit-Stoß-Straße geben können, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo in Bamberg.