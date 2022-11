Feilitzsch/HOF. Am Freitagnachmittag übergab eine 86-Jährige einen hohen Geldbetrag an eine Unbekannte. Ein Schockanruf war wieder der Auslöser.

Als Schwiegertochter getarnt rief eine unbekannte Frau am Freitag gegen 13.00 Uhr bei der 86-Jährigen aus dem Ortsteil Feilitzsch an und täuschte vor, sie hätte einen schweren Unfall verursacht. Die Polizei wolle nun eine Kaution für die Freiheit der Verwandten.

Eine weitere unbekannte Frauenstimme und ein angeblicher Staatsanwalt sprachen nun ebenfalls am Telefon zu ihrem Opfer und setzten es unter Druck. Die überrumpelte Frau lief also zur Bank und hob dort 20.000 Euro ab. Den Telefonhörer hatte sie, ohne aufzulegen, derweil zuhause auf dem Tisch liegen lassen. So wurde sie von den Unbekannten angewiesen.

Zwischen 16 und 17 Uhr kam schließlich die Geldabholerin über die Brücke im Bereich der Wertstoff-Insel im Scheibenweg und klingelte bei der 86-Jährigen. Sie nahm das Geld in Empfang und entfernte sich dann zu Fuß in Richtung Ortsmitte.

Die unbekannte Frau wird so beschrieben:

Zirka 160 cm groß, dicke Figur, dickes Gesicht. Sie trug eine dicke Jacke und führte eine kleine gemusterte Tasche mit sich.

Wer hat die unbekannte Frau oder andere Verdächtige am Freitagnachmittag in Feilitzsch gesehen? Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0.