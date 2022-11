SOYEN, LKR. ROSENHEIM. Bei überqueren eines unbeschrankten Bahnüberganges im Gemeindebereich von Soyen übersah am Samstagabend, 19.11.2022, ein 52-jähriger Pkw-Lenker einen herannahenden Zug und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu. Beamte der Polizeiinspektion Wasserburg am Inn nahmen die Ermittlungen zu dem Unfall auf.

Am 19.11.2022 gegen 18.00 Uhr beabsichtigte ein 52-jähriger Mann aus Soyen mit seinem Pkw Opel von Seeburg aus kommend die Bahnlinie Rosenheim - Mühldorf zu überqueren. Beim Einfahren in den unbeschrankten Bahnübergang übersah er die aus Richtung Rosenheim nahende Regionalbahn der Südostbayernbahn. Der Pkw wurde von dem Zug erfasst und mitgeschleift.

Für den Fahrzeugführer kam leider jede Hilfe zu spät, er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er diesen noch an der Unfallstelle erlag. Der Lokführer erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in die Ambulanz eines Krankenhauses verbracht. Die acht Fahrgäste in der Bahn blieben unverletzt.

Die Schadenshöhe an der Regionalbahn beläuft sich auf ca. 90 000 Euro. Am Pkw Opel, an dem Totalschaden entstand, wird sie auf ca. 10 000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle arbeiteten zahlreiche Rettungskräfte, Feuerwehren, THW und Hilfsdienste eng zusammen. Ein Sachverständiger wurde mit einem unfallanalytischen und unfalltechnischen Gutachten beauftragt. Die Bahnstrecke war für acht Stunden gesperrt.