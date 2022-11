Bayreuth. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und eines Angriffs gegen einen Polizeibeamten musste ein junger Mann die Nacht von Freitag auf Samstag in der Haftzelle der Bayreuther Polizei verbringen.

Gegen 19.30 Uhr kam es in der Bayreuther Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen und einem 33jährigen Mann aus dem Landkreis. Der Ältere entwendete hierbei das Handy eines der Jugendlichen und flüchtete. Er wurde jedoch durch die Gruppe eingeholt und das Mobiltelefon wurde vom Eigentümer wieder zurückgenommen. Die Jugendlichen wendeten sich dann an eine Streife der Sicherheitswacht und baten um Hilfe. Nun flüchtete der Dieb erneut, wurde aber schließlich durch Beamte der PI Bayreuth-Stadt festgenommen. Aufgrund deutlicher Alkoholisierung wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Anschließend blieb der Mann zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam und verbrachte die Nacht in der Haftzelle.

Den Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Diebstahls.