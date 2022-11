COBURG. Ein stark alkoholisierter Autofahrer verursachte am frühen Samstagmorgen mehrere Verkehrsunfälle mit erheblichen Sachschaden .

Der 32-jährige Coburger befuhr kurz nach 0.15 Uhr mit seinem Seat die Thüringer Straße. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu weit nach rechts und stieß deshalb frontal in das Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkws. Der Aufprall war so massiv, dass insgesamt drei der in Reihe geparkten Fahrzeuge durch Aufschieben beschädigt wurden . Der Unfallverursacher stieg aus seinem Fahrzeug, begutachtete die Schäden und fuhr kurz danach einfach weiter.

Beim Anfahren überfuhr er ein Verkehrszeichen am linken Fahrbahnrand, welches durch den starken Aufprall aus der Verankerung gerissen wurde.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfallhergang beobachtet und die Polizeiinspektion Coburg verständigt. Die eingesetzten Beamten konnten den Unfallverursacher am Judenberg einer Kontrolle unterziehen. Hier endete seine Fahrt an einem Hydranten, den der junge Mann bei der Anhaltung ebenfalls frontal überfuhr.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei dem jungen Mann einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Anschließend musste sich der 32-Jährige eine Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Zusätzlich erwartetet ihn ein Strafverfahren, unter anderem wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.