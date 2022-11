1809. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person schwer verletzt – Untersendling

Am Donnerstag, 17.11.2022, gegen 14:20 Uhr, fuhr eine 33-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Renault die Aberlestraße stadteinwärts. Die 33-Jährige wollte an der Kreuzung zur Lindwurmstraße nach links abbiegen.

Zeitgleich überquerte eine 74-jährige Fußgängerin mit Wohnsitz in München die Lindwurmstraße in Richtung stadtauswärts. Die 74-Jährige nutzte hierbei ordnungsgemäß die Fußgängerfurt an der Kreuzung.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Hierbei wurde die Fußgängerin schwer verletzt und musste mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Die 33-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Am Fahrzeug entstand ein geringer Sachschaden.

Die Unfallaufnahme sowie die weiteren Ermittlungen wurden von der Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1810. Pkw fährt gegen Lichtmast; eine Person verstorben – Neuperlach

Am Donnerstag, 17.11.2022, gegen 22:40 Uhr, fuhr ein 52-jähriger Taxifahrer mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Daimler den Karl-Marx-Ring von der Ständlerstraße kommend in Richtung Putzbrunner Straße.

Beim Wechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen touchierte der 52-Jährige einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Fiat, geriet dann nach links auf den Grünstreifen und kam dort nach dem Zusammenstoß mit einem Lichtmast zum Stehen.

Passanten verständigten den Notruf und leisteten Erste Hilfe, da der 52-jährige in seinem Fahrzeug bewusstlos aufgefunden wurde. Der 52-jährige wurde unter Hinzuziehung eines Notarztes unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus transportiert. In diesem verstarb er später.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Unfallaufnahme sowie die weiteren Ermittlungen übernahm die Münchner Verkehrspolizei. Aufgrund der Unfallaufnahme musst der Karl-Marx-Ring zeitweise komplett gesperrt werden. Uhrzeitbedingt kam es hier zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen.

Ermittlungsgegenstand sind derzeit die Unfall- und die Todesursache des 52-Jährigen.

1811. Einbruch in Firmengebäude – Feldkirchen

Am Donnerstag, 17.11.2022, gegen 07:30 Uhr, stellte eine Mitarbeiterin eines Unternehmens mit Sitz in der Velaskostraße in Feldkirchen fest, dass die dortigen Büroräume aufgebrochen und durchwühlt worden waren.

Sie informierte sofort den Notruf des Polizeipräsidiums München. Im Rahmen der Aufnahme vor Ort konnte festgestellt werden, dass im Zeitraum von Mittwoch, 16.11.2022, gegen 19:30 Uhr bis Donnerstag, 17.11.2022, gegen 07:30 Uhr, ein oder mehrere unbekannte Täter den Zaun zum Tatanwesen überstiegen hatten und gewaltsam ein Fenster öffneten.

In den Büroräumen wurde Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Velaskostraße, Kreuzstraße (Feldkirchen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1812. Einbruch in Wohnung – Maxvorstadt

Im Zeitraum von Donnerstag, 17.11.2022, zwischen 08:15 Uhr und 13:00 Uhr, drangen der oder die noch unbekannten Täter auf bislang noch unbekannte Weise in ein Gebäude in der Amalienstraße ein und brachen eine Wohnungstüre im obersten Stockwerk gewaltsam auf.

Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnung nach Wertsachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Danach verließen der oder die noch unbekannten Täter unerkannt das Anwesen.

Die Ermittlungen in diesem Fall übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Amalienstraße, Oskar-von-Miller-Ring (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1813. Versuchter Raub – Obersendling

Am Donnerstag, 17.11.2022, kam ein 21-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck zur Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck und teilte mit, dass er gegen 18:30 Uhr im Bereich der Siemensallee in München überfallen worden wäre.

Nach dem bisherigen Kenntnisstand waren drei männliche Personen auf ihn zugekommen und hatten ihn aufgefordert alle Wertgegenstände auszuhändigen. Nachdem er dies nicht tat, schlugen ihn zwei der Täter ins Gesicht. Der Geschädigte wehrte sich und schubste die Männer weg. Daraufhin ließen die drei Täter von ihm ab und flohen ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der 21-Jährige ging weiter. Kurz darauf begegnete ihm eine circa 40-jährige Frau, die ihn um Hilfe bat. Drei männliche Personen hatten versucht ihre Handtasche zu entwenden. Erbeutet wurde hierbei nichts.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.



Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 23 – 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, sprachen Deutsch ohne erkennbaren Akzent, einer mit Vollbart und einer mit Brille



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Siemensallee, Aidenbachstraße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Insbesondere die unbekannte Frau, die vermutlich ebenfalls von den unbekannten Tätern angegangen wurde, wird gebeten sich zu melden.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1814. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter „Schockanruf“ – Sendling

Am Mittwoch, 16.11.2022, gegen 14:00 Uhr, erhielt eine 78-Jährige mit Wohnsitz in München zuhause einen Anruf. Die Anruferin gab sich als ihre Tochter aus und schilderte, dass sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sei und deshalb eine Kaution in Höhe von 75.000 Euro entrichten müsse. Schließlich übergab die Anruferin das Telefonat an einen angeblichen Polizeibeamten, der diese Schilderung bekräftigte.

Daraufhin fuhr der 79-jährige Ehemann der 78-Jährigen von der gemeinsamen Wohnung aus zu einer Bank in der Innenstadt und leerte das dortige Schließfach des Ehepaars. Im Bereich der Leopoldstraße übergab er dann gegen 16:15 Uhr mehrere tausend Euro Bargeld sowie Gold im Wert von ca. 100.000 Euro an einen unbekannten Täter.

Die 78-jährige Ehefrau hatte währenddessen mit der tatsächlichen Tochter des Ehepaars telefoniert und dabei festgestellt, dass sie getäuscht worden war. Sie informierte deshalb die Polizei.



Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,78 m groß, dick, südeuropäisch, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, dunkel bekleidet mit einer Wollmütze. Er trug eine kleine Tasche am Gürtel.

Die weiteren Ermittlungen führt die AG Phänomene.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Leopoldstraße, Ohmstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1815. Größerer Polizeieinsatz nach gefährlicher Körperverletzung – Berg am Laim

Am Donnerstag, 17.11.2022, gegen 18:55 Uhr, gingen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mehrere Anrufe ein, in denen über Schüsse berichtet wurde. Aufgrund dieser Meldungen fuhren mehrere Streifen zu der Einsatzörtlichkeit in Berg am Laim. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestand keine akute Gefährdungslage mehr.

Vor Ort konnten ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München und dessen 32-jähriger Sohn mit gleichem Wohnsitz, sowie ein 32-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz angetroffen werden.

Dieser erschien am frühen Abend an der gemeinsamen Wohnung von Vater und Sohn. Er sei davon ausgegangen, dass sich seine Ex-Lebensgefährtin ebenfalls in der Wohnung befände und mit dem Sohn eine neue Beziehung führen würde.

Vor dem geöffneten Küchenfenster entwickelte sich ein Streit zwischen dem Vater und dem 32-Jährigen in dessen Verlauf der 32-Jährige mit einer Schreckschusspistole drohte. Der Vater schlug ihn daraufhin mit einer Bratpfanne. Als sich der Streit vor die Haustüre verlagerte, kam der Sohn seinem Vater zur Hilfe. Gemeinsam konnte der 32-Jährige überwältigt und festgehalten werden. Im Zuge der Auseinandersetzung lösten sich einige Schüsse aus der Schreckschusspistole.

Der 32-Jährige erlitt durch den Schlag mit der Bratpfanne eine Kopfplatzwunde. Vater und Sohn erlitten Schürfwunden. Der 32-Jährige und der Sohn wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

1815. Wohnungsbrand; zwei Personen verletzt – Fürstenried

Am Mittwoch, 16.11.2022, gegen 22:00 Uhr, kam es in einer Wohnung in Fürstenried zu einem Zimmerbrand. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten aus der komplett verrauchten Wohnung eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München bergen. Ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München konnte die Wohnung selbstständig verlassen.

Durch die Feuerwehr konnte im Zimmer des 25-Jährigen ein, am Boden abgestellter Tischgrill festgestellt werden. Dieser wurde augenscheinlich zum Anheizen einer Shisha-Kohle verwendet. Die glühende Kohle steckte daraufhin einen sich ebenfalls im Zimmer befindlichen Trockner in Brand.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, das komplette Anwesen wurde geräumt. Der 25-Jährige und die 60-Jährige wurden mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht.

Die Schadenshöhe wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt.