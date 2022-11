BURGKUNSTADT/LKR. LICHTENFELS. Die Kriminalpolizei Coburg entdeckte bei einer Durchsuchung am Dienstagmorgen zahlreiche Waffen und eine große Menge Drogen. Ein 20-jähriger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Im Rahmen ihrer Ermittlungen stießen die Staatsanwaltschaft Coburg und die Beamten der Kripo Coburg am vergangenen Dienstag auf das Depot in der Wohnung eines jungen Burgkunstadters. Bei der Durchsetzung eines Durchsuchungsbeschlusses fanden die Einsatzkräfte in dem Wohnhaus am Stadtrand eine beachtliche Menge verschiedener Betäubungsmittel. Zudem lagerte der 20-Jährige zahlreiche Waffen ohne die erforderliche Erlaubnis zu besitzen. Das Rauschgift, wie auch die Waffen, hatte er aus Bestellungen erlangt, die er über das Darknet getätigt hatte.

Die Staatsanwaltschaft Coburg beantragte beim Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen Mann. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft und muss sich nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz verantworten.