Von Internetbekanntschaft getäuscht - 65-Jähriger überweist sechsstelligen Bargeldbetrag

LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 65-Jähriger ist auf eine Internetbekanntschaft hereingefallen und hat dieser seit März einen niedrigen sechsstelligen Bargeldbetrag überwiesen. Die unbekannte Täterin hatte zuvor über das Internet Kontakt zu dem Mann aus dem Landkreis aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat die Aschaffenburger Kriminalpolizei übernommen.

Über eine Online-Plattform hatte die Betrügerin im März 2022 gezielt Kontakt zu dem 65 Jahre alten Mann aufgenommen. Nachdem sich eine vermeintliche Beziehung zwischen den beiden entwickelt hatte, bat sie den Geschädigten mehrmals um Geld. Sie würde es zum einen für die Behandlung ihres schwerkranken Kindes benötigen, da sie selbst alleinstehend sei und nicht über die finanziellen Mittel verfügen würde. Zudem wolle sie natürlich schnellstmöglich zu dem 65-Jährigen nach Deutschland kommen und bräuchte hierfür unter anderem ein Flugticket.

Erst eine Angehörige öffnete dem Senior im November die Augen und der 65-Jährige realisierte Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die Aschaffenburger Kriminalpolizei geführt.

Die unterfränkische Polizei nimmt die Tat zum Anlass, erneut vor dem Phänomen „Love Scamming“ zu warnen:

Die Täter schreiben gezielt alleinstehende Personen über das Internet an, um diese später um Geldsummen zu betrügen.

Die Unbekannten geben meist vor, sich im Ausland aufzuhalten und dort beispielsweise als Soldaten oder Ärzte tätig zu sein.

Sobald Sie aufgefordert werden, Geld zu überweisen oder zu übergeben, sollten Sie hellhörig werden und keinesfalls Geldzahlungen leisten.

Sobald Ihnen der Verdacht kommt, der angebliche Partner könnte es nicht nur auf die Liebe, sondern auf Ihre Ersparnisse abgesehen haben, nehmen Sie unbedingt Kontakt zu Ihrer Polizei auf.

26-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss - ID-Karte ausgeschrieben - Geringe Menge Marihuana aufgefunden

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei der Kontrolle eines Kleintransporters in der Nacht zum Freitag konnten im Fahrzeug durch eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei Betäubungsmittel und Dokumente sichergestellt werden. Zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel.

Der Kleintransporter mit polnischer Zulassung geriet am Freitag gegen Mitternacht ins Visier einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach. Im Fahrzeug befanden sich zwei Männer im Alter von 26 und 50 Jahren. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem 26-Jährigen zunächst eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden.

Zudem konnten bei dem Mann drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Nachdem ein freiwilliger Urintest positiv auf Betäubungsmittel war, hatte dieser für den Fahrer eine Blutentnahme zur Folge. Die Kontrolle war hiermit jedoch noch nicht beendet. Im Fahrzeug konnte bei dem 26-Jährigen eine zur Fahndung ausgeschrieben rumänische ID-Karte sichergestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Fußgängerin angefahren - Hinweise auf flüchtigen SUV

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag ist ein dunkler SUV von der Unfallstelle geflüchtet. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16:10 Uhr in der Goldbacher Straße auf Höhe der City Galerie. Eine 50-Jährige überquerte die Fahrbahn an einer Fußgängerfurt und wurde hierbei von einem dunklen SUV mit Aschaffenburger Zulassung leicht am Rücken touchiert. In der Folge flüchtete das Fahrzeug von der Unfallstelle. Die 50-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und begab sich selbst zum Arzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

In zwei Fällen geparkte Pkw angefahren - Wer hat etwas beobachtet?

GROßOSTHEIM U. KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach zwei Verkehrsunfallfluchten im Laufe der Woche sucht die Aschaffenburger Polizei nach möglichen Unfallzeugen.

Der erste Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag zwischen 06:40 Uhr und 16:30 Uhr. Ein Unbekannter touchierte einen auf einem in der Ossenheimer Straße in Kleinostheim auf einem Firmenparkplatz geparkten Peugeot und verursachte einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die zweite Unfallflucht hat sich zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 10:00 Uhr, in der Frankenstraße in Großostheim zugetragen. Der vor einem Wohnanwesen geparkte Audi einer 38-Jährigen wurde durch einen Unbekannten beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro.

Hinweise zu beiden Verkehrsunfällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Verkehrsunfall führt zu Kettenreaktion - Vier Fahrzeuge beschädigt

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Der Verkehrsunfall eines 66-Jährigen und die anschließende Kollision mit einer Verkehrsinsel hatten auch für den nachfolgenden Verkehr entsprechende Folgen. Drei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Der 66-Jährige kam gegen 17:15 Uhr mit seinem Pkw von der Ludwigsallee ab und überfuhr in der Folge eine Verkehrsinsel. Hierbei wurden auch die beiden dort aufgestellten Verkehrszeichen beschädigt, sodass die Verkehrsinsel bei der einsetzenden Dunkelheit nicht mehr als solche zu erkennen war. Bis zum Eintreffen einer Streife der Aschaffenburger Polizei fuhren drei weitere Pkw auf die Verkehrsinsel auf und beschädigten ihre Fahrzeuge. Insgesamt hatten die Unfälle einen Sachschaden von 9.000 Euro zur Folge.

Die Stadt Aschaffenburg rückte noch am Abend zur Unfallstelle aus und kümmerte sich um den Wiederaufbau der Beschilderung.

Weitere Unfallflucht im Landkreis Aschaffenburg - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen in den Mühlgärten geparkten VW Golf und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Sachbeschädigung in Park Schönbusch - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Wochenendes hat ein Unbekannter in einer Toilette im Park Schönbusch die Türen, Wände und Spiegel mit Graffiti beschmiert und hierdurch einen Sachschaden von rund 500 Euro verursacht. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.