ALTLANDKREIS MARKTHEIDENFELD. Bereits am vergangenen Freitag fiel ein 57-Jähriger aus dem Altlandkreis Marktheidenfeld einem Betrug aus dem Bereich „Falscher Bankmitarbeiter“ zum Opfer.



Vermutlich bereits einige Tage zuvor hatten sich die Täter auf derzeit noch unbekannte Art und Weise Zugang zum Online-Banking des Geschädigten verschafft. Am 11.11.2022 meldete sich dann eine angebliche Bankmitarbeiterin telefonisch beim Opfer. Bemerkenswert hierbei war, dass die Täter die angezeigte Rufnummer derart verfälschten, dass tatsächlich die echte Telefonnummer der Bank des Geschädigten auf dem Display erschien (sog. „Call-ID Spoofing“). Im weiteren Verlauf überzeugte die angebliche Bankmitarbeiterin das Opfer, telefonisch eine TAN durchzugeben. Diese TAN verwendeten die Täter anschließend zur Digitalisierung der EC-Karte des Opfers. Sobald dies gelungen war, konnten die Täter die digitalisierte EC-Karte für weitere betrügerische Transaktionen in Höhe von 5.000 Euro verwenden. Glücklicherweise ließ der Geschädigte die Karte bereits ca. 3 Stunden später über die Sperr-Notruf-Nummer 116 116 sperren, sonst wäre der Beuteschaden vermutlich noch deutlich höher ausgefallen.



Auch hier wird nochmals eindringlich davor gewarnt, TANs telefonisch oder auf andere Art und Weise an unbekannte Personen weiterzugeben. Kein echter Bankmitarbeiter erfragt Passwörter oder TANs am Telefon. Ausführliche Informationen und Hilfestellungen zu diesen sowie zu weiteren Betrugsphänomenen sind auch im Internet unter www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/ unter „Themen & Tipps“ zu finden.