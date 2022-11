MARKTHEIDENFELD, LRK. MAIN-SPESSART. Bei der Polizei Marktheidenfeld wurden in den letzten Tagen mehrere Betrugsanzeigen erstattet, bei denen die Kreditkartendaten der Opfer zuvor erschlichen und anschließend für betrügerische Transaktionen missbraucht wurden. Der erlangte Beuteschaden belief sich binnen einer Woche auf ca. 6.000 Euro.

Jedes der Opfer bot in Internet-Verkaufsplattformen Waren zum Kauf an. Die Täter gaukelten den Geschädigten Interesse an dem angebotenen Artikel vor. Anschließend verschickten die Täter einen Link zu einer gefälschten Internetseite, auf welcher die Geschädigten ihre Kreditkartendaten zum Erhalt der Zahlung eingaben. Mit Erlangung dieser Daten hatten die Täter alles, was sie für anschließende betrügerische Transaktionen benötigten. In einzelnen Fällen war auch die Weitergabe einer TAN oder die Bestätigung eingehender Benachrichtigungen der Bank nötig. Auch hiervon überzeugten die Täter die Opfer.

Die versprochene Zahlung erfolgte dann natürlich nicht, sondern es kam zu Abbuchungen von der Kreditkarte, welche ins Ausland führten.

Die Polizei Marktheidenfeld warnt deshalb vor dieser relativ aktuellen Betrugsmasche und weist darauf hin, dass Kreditkartendaten nicht benötigt werden, um eine Zahlung zu senden. Zudem wird eindringlich davor gewarnt, TANs telefonisch oder per Chat weiterzugeben oder angebliche Benachrichtigungen seiner Bank arglos zu bestätigen.