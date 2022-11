Ein bislang unbekannter junger Mann trat am gestrigen späten Nachmittag im Siebenquellenweg/ Jakl-Jordanweg in Starnberg einer Frau als Exhibitionist gegenüber.

Gegen 17.25 Uhr suchte der Tatverdächtige gezielt zu einer 41-jährigen Frau Blickkontakt und manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil. Das Opfer, das gerade zu Fuß zum Einkaufen in Richtung Supermarkt unterwegs war, machte einen Rentner auf die schamverletzende Situation aufmerksam. Gemeinsam sprachen sie den tatverdächtigen Jugendlichen an, der sich daraufhin vom Tatort entfernte.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 15 bis 16 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, von durchschnittlicher Statur, dunkelblondes dichtes nach vorne gekämmtes lockiges Haar. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jogginghose und einen grauen Kapuzenpullover (Hoodie). Er sprach akzentfreies Deutsch.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet darum Beobachtungen, die mit dem oben geschilderten Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.