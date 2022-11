ASCHAFFENBURG. Mit einer perfiden Masche hat ein zunächst Unbekannter einem 73-Jährigen mehrere tausend Euro entwendet. Der Tatverdächtige konnten im Rahmen der Fahndung durch eine Streife der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried festgenommen werden. Ein 38-Jähriger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorgeführt und befindet sich in Haft.



Gegen etwa 10:20 Uhr bemerkte ein 73-Jähriger am Mittwoch in der Carl-Joseph-Will-Straße, dass der Hinterreifen seines Pkws offensichtlich Luft verliert und begutachtete den Schaden. Just in diesem Moment stand ein Unbekannter bei dem Mann und bot ihm seine Hilfe an. Was der Senior zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnte, ist, dass es sich bei dem Mann um einen Trickdieb handelt, der zuvor den Mann beim Abheben des Bargelds beobachtet und den Reifen des Pkws anschließend mit einem Metallteil bewusst manipuliert hat.



Im weiteren Verlauf gab der Unbekannte an, ein weiteres Werkzeug holen zu müssen und entwendete hierbei unbemerkt aus dem Pkw die Jacke des 73-Jährigen mit mehreren tausend Euro Bargeld und seinem Mobiltelefon. Anschließend entfernte er sich schnellen Schrittes in Richtung Spessartstraße.



Als der Senior den Diebstahl seiner Jacke bemerkt hatte, verständigte er umgehend die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug des Unbekannten einer Kontrolle unterzogen werden. Der 38-jährige Tatverdächtige konnte durch eine Streife der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried vorläufig festgenommen werden.



Der Tatverdächtige verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der 38-jährige, wohnsitzlose Tatverdächtige am Donnerstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg vorgeführt. Dieser ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Dieser befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.



Die unterfränkische Polizei gibt im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl die folgenden Tipps:

Haben Sie bei jeglicher Pannensituation Geld, Papiere und Ihr Handy immer im Blick

Tragen sie diese Gegenstände möglichst am Körper, wenn sie ihr Fahrzeug verlassen.

Weitere nützliche Tipps finden sie unter www.polizei-beratung.de