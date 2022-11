3107 - Unfallflucht auf der B17

B17/ AS Oberottmarshausen/ FR Nord - Am Mittwoch (16.11.2022) ereignete sich gegen 06:45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der B17, auf Höhe der Einfahrt Oberottmarshausen. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr den Beschleunigungsstreifen und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Auf diesem befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 55-jähriger LKW-Fahrer. Der 55-Jährige musste auf den linken Fahrstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stieß er jedoch mit dem Pkw eines 23-jährigen Mannes zusammen. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zum Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass dieser einen schwarzen VW, eventuell einen Golf, fuhr.

Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der 0821/323-1910 zu melden.

3108 - Einbruch in Juweliergeschäft

Königsbrunn - Am Mittwoch (16.11.2022) wurde in der Zeit von 02:00 bis 03:00 Uhr in ein Juweliergeschäft in der Germanenstraße, auf Höhe der zweistelligen Hausnummern, eingebrochen. Der unbekannte Täter verschaffte sich unberechtigt Zugang zum Geschäft und konnte Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Bereich entwenden.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Augsburg übernommen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der KPI Augsburg unter der 0821/323-3810 zu melden.

3109 - Falscher Bankmitarbeiter

Möttingen - Opfer einer mittlerweile weit verbreiteten Betrugsmasche wurde in den vergangenen Tagen eine 36-Jährige aus einem Möttinger Ortsteil. Eine männliche Person hatte am Telefon der Frau vorgegaukelt, ein Mitarbeiter ihrer Bank zu sein. Dem geschickten Betrüger gelang es, dass sich die 36-Jährige bei ihrem Onlinebanking einloggte und so dem Unbekannten unbewusst Zugang auf ihr Konto verschaffte. Tage danach folgten dann verschiedene Abbuchungen in einem Gesamtbetrag von 7000 Euro.

Die Polizei rät dringend:

Geben Sie niemals sensible oder persönliche Daten am Telefon preis

Tätigen Sie niemals Überweisungen am Telefon

Sind Sie sich unsicher, beenden Sie das Gespräch und rufen bei Ihrer Bank selbst zurück

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de

3110 - Schwerer Betriebsunfall

Aichach (OT Ecknach) - Am 16.11.22, gegen 11:45 Uhr, kam es in der Peter-und-Paul-Straße zu einem schweren Betriebsunfall. Dabei wurden einem 38-jährigen Arbeiter zwei Finger abgetrennt, als dieser aus noch ungeklärten Umständen mit der Hand in eine laufende Maschine geriet. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort brachte der Rettungsdienst den Verletzten in die Uniklinik Augsburg. Der weitere Einsatz eines vorsorglich angeforderten Rettungshubschraubers war nicht mehr erforderlich.

Die PI Aichach führt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.