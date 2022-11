FALKENSTEIN, LKR. CHAM. Ein bislang unbekannter Täter besprühte im Zeitraum von 15.11.2022 - 16.11.2022 ein Verkehrszeichen mit einem verbotenen Symbol.

Am 16. November 2022, gegen 17:25 Uhr, wurde die Polizei verständigt, da an einem Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“, im Bereich des Ortseingangs von Falkenstein, von Arrach her kommend, ein Hakenkreuz aufgesprüht worden. Der Täter hantierte vermutlich mit weißem Sprühlack. Bei Beleuchtung wird das Symbol sichtbar.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Haben Sie verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Regensburg unter 0941/506-2888.