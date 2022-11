REGENSBURG. Die Polizei nahm einen Betrunkenen in Gewahrsam, der zuvor Straßenmusiker antisemitisch beleidigt haben soll.

Am Dienstag, 15. November 2022, gegen 18:00 Uhr spielte eine dreiköpfige Musikgruppe in der Regensburger Innenstadt im Bereich des St.-Kassians-Platz. Ausgestellte CDs deuteten auf einen jüdischen Hintergrund der Band hin (u.a. abgebildeter Davidstern). Ein deutlich alkoholisierter 51-jähriger Wohnsitzloser mit polnischer Staatsangehörigkeit störte zunächst den Auftritt und tätigte mehrere antisemitische Aussagen. Die verständigte Polizei nahm ihn in Gewahrsam, welchen er erst am nächsten Tag verlassen durfte. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Regensburger Kriminalpolizei. Die Ermittlungen werden wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung und der Beleidigung geführt. Personen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.