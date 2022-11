REGENSBURG. Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, zwei junge Frauen beim Duschen sexuell genötigt bzw. belästigt zu haben. Er sitzt zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt derzeit wegen des Verdachts zweier Sexualstraftaten. Sie sollen sich am 10. und 12. November 2022 jeweils in einer Unterkunft für Asylsuchende in Regensburg ereignet haben. In beiden Fällen steht ein 24-jähriger Syrer im Verdacht, zwei Bewohnerinnen (Mitte 20 und Anfang 30) in der Gemeinschaftsdusche für Frauen sexuell belästigt bzw. in einem Fall auch genötigt zu haben. Der Mann war ebenfalls Bewohner der Einrichtung.

Der Verdächtige wurde zwischenzeitlich durch die Regensburger Polizei identifiziert und festgenommen. Er wurde am 15. November 2022 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Verdächtige wurde im Anschluss in Untersuchungshaft genommen.