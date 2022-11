Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochabend verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Anschluss flüchteten die Täter ohne Tatbeute. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem aktuellen Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Hochstraße zwischen 17:20 Uhr und 19:00 Uhr. Die Unbekannten stiegen über die Terrassentür in das Haus ein und durchsuchten mehrere Stockwerke. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Entwendet wurde nach ersten Angaben der Geschädigten nichts.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Weiterer Einbruch im Landkreis Miltenberg - Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck

RÖLLBACH, LKR. MILTENBERG. Bereits am Freitagabend ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem die Täter Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten. Auch hier hofft die Kriminalpolizei auf Zeugenhinweise.

Der Einbruch hat sich am Freitag, zwischen 17:30 Uhr und 23:15 Uhr, ereignet. Die Unbekannten stiegen über eine rückwärtige Terrassentür in das Haus in der Hauptstraße ein und flüchteten kurze Zeit später mit Bargeld und Schmuck. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-1733 entgegen.

Im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

