1804. Versuchter Einbruch in Wohnung – Sendling

Am Mittwoch, 16.11.2022, gegen 16:50 Uhr, befand sich eine 16-Jährige in ihrer Wohnung in der Plinganserstraße. Sie vernahm Geräusche an der Wohnungstüre.

Als sie zur Türe ging öffnete sich diese plötzlich und ein bislang unbekannter Jugendlicher stand vor ihr. Als er bemerkte, dass in der Wohnung jemand ist, verließ er fluchtartig den Eingangsbereich. Im Weglaufen konnte noch beobachtet werden, dass zwei weitere weibliche Personen den Jugendlichen begleitet und Aufpasserdienste verrichtet hatten.

Die 16-Jährige alarmierte den Polizeinotruf 110. Eine polizeilich eingeleitete Fahndung führte nicht zur Festnahme der Täter.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 16 Jahre alt, ca. 1,70 m – 1,75 m groß, schlanke Figur, trug dunkle Kleidung

Täter 2 und 3:

Weiblich, eine der beiden blonde Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Plinganserstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1805. Einbruch in Wohnung – Obergiesing

Am Mittwoch, 16.11.2022, zwischen 14:45 Uhr bis 18:30 Uhr, brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im Hochparterre ein, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten.

Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und mehrere Schmuckstücke sowie Bargeld entwendet.

Anschließend verließen die Täter über den Balkon der Wohnung das Anwesen und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lungstraße, Stettnerstraße, Amerstorfferstraße, Tegernseer Landstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1806. Polizeieinsatz wegen eines Körperverletzungsdeliktes– Pasing

Am Mittwoch, 16.11.2022, gegen 22:40 Uhr, erhielt die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über den Notruf 110 die Mitteilung eines Anwohners der Ernstbergstraße, dass sich eine Nachbarin zu ihm geflüchtet habe. Sie sei in ihrer Wohnung von einer Mitbewohnerin mit einem Messer bedroht worden und ebenfalls geschlagen worden.

Nach der Mitteilung verlegten über zehn Streifen in die Ernstbergerstraße. Vor Ort konnte eine 40-Jährige mit Wohnsitz in München angetroffen werden. Sie gab an, dass sie körperlich angegriffen wurde und verletzt sei. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde die 40-Jährige medizinisch versorgt.

Die Einsatzkräfte konnten die Mitbewohnerin in der Wohnung antreffen und festnehmen. Bei ihr handelt es sich um eine 50-Jährige mit Wohnsitz in München. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. In der Wohnung konnte auch das Tatmesser aufgefunden und sichergestellt werden.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort ergab sich auch ein Tatverdacht gegenüber der 40-Jährigen, die ebenfalls körperlich gegen die 50-Jährige vorgegangen sein soll. Gegen die 40-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Ermittlungen entlassen. Die 50-Jährige erhielt einen Platzverweis für die Wohnung.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.

1807. Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Pkw; eine Person schwer verletzt – Neuperlach

Am Mittwoch, 16.11.2022, gegen 13:20 Uhr, wollte ein 80-jähriger Radfahrer mit Wohnsitz in München die zur Ständlerstraße abgehende Zufahrt der Heinrich-Wieland-Straße überqueren. Der Radweg wird hier quer über die Zufahrt zur Ständlerstraße geleitet und ist dieser durch ein Vorfahrtgewähren-Schild untergeordnet.

Eine 58-Jährige mit Wohnsitz in München, die mit einem VW Pkw ebenfalls die Zufahrt zur Ständlerstraße befuhr, stieß mit dem querenden Radfahrer zusammen und erfasste ihn.

Der 80-Jährige stürzte und wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die 58-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Im Verlauf der Erstversorgung und der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

1808. Körperliche Auseinandersetzung an einer Baustelle – Trudering

Am Dienstag, 15.11.2022, gegen 21:00 Uhr, teilte eine 42-Jährige mit Wohnsitz in München über den Polizeinotruf 110 mit, dass es im Bereich der Turnerstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen wäre.

Sofort wurden mehrere Streifen zur Ereignisörtlichkeit entsandt. Dort trafen sie auf die Mitteilerin und einen 54-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Freising.

Der 54-Jährige gab an, dass er für eine dortige Baustelle verantwortlich sei und mehrere Jugendliche festgestellt hätte, die dort Pylonen mitgenommen hätten. Er hätte die Jugendlichen zur Rede gestellt und wäre dann mit einem Taschenmesser angegriffen, jedoch nicht verletzt worden. Im weiteren Verlauf wurden er und die Mitteilerin geschlagen.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Einsatzkräfte zwei Jugendliche feststellen, die Tatverdächtig sind. Es handelt sich um zwei 16-Jährige, mit Wohnsitz im Landkreis München und im Landkreis Ebersberg. Sie gaben an, dass der 54-Jährige sie mit der Hand ins Gesicht geschlagen hätte.

Bei einem der Jugendlichen konnte ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 23 (Gewaltdelikte) des Münchner Polizeipräsidiums.