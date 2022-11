3097 - Brennende Couch

Kriegshaber - Am Dienstag (15.11.2022) wurde der Polizei gegen 14:45 Uhr eine brennende Couch in einem Anwesen in der Hooverstraße auf Höhe der zweistelligen Hausnummern mitgeteilt. Die Couch befand sich im Keller des Anwesens. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr schnell gelöscht werden.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell Teil der polizeilichen Ermittlungen, welche durch die PI Augsburg 6 durchgeführt werden. Aktuell wird von Brandstiftung ausgegangen.

3098 - Einbruch in Gaststätte

Innenstadt - Am Mittwoch (16.11.2022) wurde der Polizei gegen 04:00 Uhr ein Einbruch in eine Gaststätte in der Riedlerstraße mitgeteilt. Durch die sofort anfahrenden Polizeistreifen konnten noch am Tatort zwei Männer festgestellt werden, welche nach einer kurzen Flucht festgenommen werden konnten. Die beiden 36- und 34-jährigen Männer wurden im Anschluss an die kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der entstandene Sachschaden beträgt einen niedrigen dreistelligen Betrag, zu einem Diebstahlsschaden kam es nicht.

3099 - Raub

Oberhausen - Am Dienstag (15.11.2022) kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Raub am Oberhauser Bahnhof. Eine bislang unbekannte Person ging auf einen 41-jährigen Mann los, packte diesen an der Jacke und zog ihn über mehrere Meter die Straße entlang. Im Anschluss durchsuchte der Unbekannte die Jacke des 41-Jährigen und entnahm Bargeld. Daraufhin entriss er ihm noch einen Schlüsselbund, welchen der 41-Jährige um den Hals trug. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Mann.

Der 41-Jährige wurde durch den Vorfall nicht verletzt, die Beutehöhe liegt im zweistelligen Eurobereich.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er war ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er hatte eine athletisch muskulöse Figur und sprach gebrochenes Deutsch. Er trug eine dunkelblaue Steppjacke mit Kapuze, eine schwarze Jogginghose, weiße Sneaker mit roter Aufschrift und große weiße Kopfhörer.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 entgegen.