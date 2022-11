REGENSBURG. Im Gewerbepark Regensburg wurde am Dienstagabend ein Wettbüro überfallen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise.

Am Dienstag, 16. November 2022, gegen 22.15 Uhr betrat eine unbekannte männliche Person ein Wettbüro im Gewerbepark in Regensburg. Unter Vorhalt einer Schusswaffe wurde die anwesende Angestellte zum Öffnen der Kasse gezwungen. Der Unbekannte floh daraufhin zu Fuß mit Bargeld in mutmaßich dreistelliger Höhe. Die Angestellte informierte ihre Filialleitung, die wiederum die Polizei verständigte. Die daraufhin intensiv geführt Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg. Körperlich verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Die Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich

175 - 180 cm

Helle Haut

Schlanke Figur

Blaue Jacke mit Kapuze

Schwarze Hose und schwarze Schuhe

Führte einen kleinen schwarzen Rucksack mit

Zeigte eine schwarze Pistole vor

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet ausdrücklich auch um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt:

Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben?

Wer hat am Dienstagabend oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbeparks bemerkt, die mit der Tat in Verbindung stehen können?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder über jede andere Polizeidienststelle entgegen.