Bamberg. Am Dienstag gegen 18.00 Uhr gab es am Freibad in Gaustadt einen lauten Knall. Die Kriminalpolizei in Bamberg ermittelt nun gegen den Verursacher einer Explosion.

Als Anwohner im Bamberger Ortsteil Gaustadt am frühen Abend einen explosionsartigen Knall hörten, wählten sie den Polizeinotruf. Die Beamten stellten am Einsatzort fest, dass die Verglasung an einem Gebäudeteil des dortigen Freibades zu einem Großteil geborsten war. Aufgrund einer Explosion waren mehrere Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Die Polizei konnte als Verursacher einen 18-Jährigen Tatverdächtigen aus Bamberg ermitteln. Offenbar hatte dieser einen verbotenen Böller gezündet und so einen Sachschaden von rund 1.500 Euro verursacht. Der Heranwachsende muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion verantworten.