1797. Zusammenstoß zwischen einem Pkw und Fußgänger; zwei Personen verletzt – Unterhaching

Am Dienstag, 15.11.2022, gegen 09:30 Uhr, wollte eine 69-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München auf Höhe der Oskar-von-Miller-Straße 20 in Unterhaching ihren Pkw VW einparken.

Dabei beschleunigte sie aus bislang unbekannten Gründen und stieß mit einem geparkten Pkw BMW zusammen. Nach circa vierzig Metern stieß sie gegen einen geparkten Pkw VW.

Zur gleichen Zeit befand sich ein über 80-jähriger Fußgänger mit Wohnsitz im Landkreis München in unmittelbarer Nähe. Er kam zum Sturz. Ob es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw der 69-Jährigen gekommen war oder ob er diesem lediglich ausgewichen war, ist aktuell noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Durch den Sturz wurde der Fußgänger am Kopf schwer verletzt und durch einen Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 69-Jährige wurde lediglich leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

1798. Einbruch in Ladengeschäft – Ismaning

Am Dienstag, 15.11.2022, gegen 09:00 Uhr, teilte die Filialleiterin eines Ladengeschäfts in Ismaning beim Notruf des Polizeipräsidiums München mit, dass sie an der dortigen Zugangstüre Aufbruchspuren festgestellt hatte.

Sofort wurde eine Streife dorthin entsandt. Im Rahmen der Aufnahme vor Ort konnte festgestellt werden, dass im Zeitraum von Montag, 14.11.2022, gegen 20:45 Uhr bis Dienstag, 15.11.2022, gegen 08:30 Uhr, ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam die Lagertüre des Geschäftes aufgebrochen hatten.

Es wurden mehrere tausend Euro Bargeld aus einem Tresor im Büroraum entwendet.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Osterfeldstraße, Einmündung Bundesstraße 471 Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1799. Zwei Fälle des versuchten Trickdiebstahls durch falsche Polizeibeamte – Obergiesing und Haar

Fall 1:

Am Dienstag, 15.11.2022, gegen 10:00 Uhr, teilte eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München dem Polizeinotruf mit, dass sich zwei unbekannte Männer ihr gegenüber als Polizeibeamte ausgegeben hätten und in ihre Wohnung gegangen wären.

Die vermeintlichen Polizeibeamten behaupteten, dass es bei der Geschädigten einen Einbruch gegeben hätte. Die über 80-Jährige ließ die beiden Tatverdächtigen zu sich in die Wohnung wurde dann aber misstrauisch und schrie laut. Daraufhin flüchteten die beiden Täter. Nach jetzigem Stand wurde nichts entwendet.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 1,75 m groß, westeuropäisches Erscheinungsbild, sprach hochdeutsch, mit Mund-Nasen-Schutz

Täter 2:

Männlich, ca. 1,65 m groß, westeuropäisches Erscheinungsbild, Drei-Tage-Bart, sprach hochdeutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Aignerstraße, Hefnerstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Dienstag, 15.11.2022, gegen 15:00 Uhr, teilte eine 59-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg dem Polizeinotruf mit, dass bei ihrer über 80-jährigen Mutter in Haar zwei vermeintliche Polizeibeamte aufgetreten und in die Wohnung eingedrungen wären.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Wohnort der über 80-Jährigen entsandt. Im Rahmen der Abklärung vor Ort konnte festgestellt werden, dass gegen 14:30 Uhr, zwei unbekannte Täter der Seniorin einen vermeintlichen Polizeidienstausweis vorgezeigt hätten und behaupteten, dass es in dem Wohnhaus zu einem Einbruch gekommen wäre.

Einer der Täter ging mit der über 80-Jährigen in die Wohnung unter dem Vorwand prüfen zu wollen, ob Gegenstände entwendet worden waren. Diese zeigte dem unbekannten Täter das vorhandene Bargeld. Anschließend verließen die unbekannten Täter das Gebäude.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Die Ermittlungen in beiden Fällen werden durch das Kommissariat 65 (u.a. Trickdiebstahl) des Polizeipräsidiums München geführt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, kräftige Figur, westeuropäisches Erscheinungsbild, trug eine Brille und eine schwarze FFP2-Maske, sprach hochdeutsch

Täter 2:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlanke Figur, trug eine Brille, bekleidet mit einer dunklen Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Jagdfeldring, Ludwig-Thoma-Straße (Haar) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1800. Versuchter Einbruch in Geschäftsräume; ein Tatverdächtiger festgenommen – Ludwigsvorstadt

Am Dienstag, 15.11.2022, gegen 02:40 Uhr, teilte ein Anwohner in der Zollstraße mit, dass er gerade beobachtet, wie eine Person versuchen würde in ein nahegelegenes Gebäude des Europäischen Patentamtes einzubrechen.

Sofort wurden mehrere Streifen zum Ereignisort entsandt. Diese konnten vor Ort einen 38-jährigen, moldawischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland festnehmen. Nach jetzigem Ermittlungsstand hatte dieser versucht die Glasscheibe des Tatobjektes einzuschlagen. Der Tatverdächtige wird zur Klärung der Haftfrage dem Richter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) des Polizeipräsidiums Münchens.

1801. Größerer Polizeieinsatz – Innenstadt

Am Dienstag, 15.11.2022, gegen 19:30 Uhr, kam es im Bereich der Münchner Altstadt zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Mitarbeiter eines Parkhauses hatte gegenüber dem Polizei-Notruf mitgeteilt, dass eine Person, die einen Holzstock mitführt, im Parkhaus wäre, sich auffällig verhalte und nicht gehen wolle. Sofort wurden mehrere Streifen zum Einsatzort entsandt.

Vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich die Person jedoch. Der unbekannte Mann versuchte nach jetzigem Erkenntnisstand im Bereich des Färbergrabens mit dem Holzstock einen 42-jährigen Radfahrer mit Wohnsitz in München zu schlagen, verfehlte diesen jedoch.

Im Bereich des Sendlinger Torplatzes bedrohte und beleidigte er eine 34-Jährige mit Wohnsitz in München. Dort konnte er schließlich durch eine der eingesetzten Polizeistreifen vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Tatverdächtige vor seinem Auftreten in dem Parkhaus noch ein Geschäftsgebäude im Bereich des Altheimer Ecks eingedrungen war und u. a. einen Rauchmelder zerstört und eine Bürotür sowie mehrere Gegensprechanlagen beschädigt hatte.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 46-Jährigen polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen, der zur Klärung der Haftfrage dem Richter vorgeführt wird.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung und diverser weiterer Delikte führt das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) des Polizeipräsidiums München.

1802. Mehrere Einbrüche geklärt; eine Person festgenommen – Aschheim

-siehe Medieninformation vom 21.03.2022, Nr. 407

Wie bereits berichtet kam es im März sowie Ende April 2022 zu Einbrüchen in ein Bürogebäude in Aschheim. Der bis dato unbekannte Täter hatte damals mehrere Tresore aufgebrochen und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet.

Aufgrund der beiden Vorfälle wurde das Objekt anschließend mit technischen Mitteln überwacht. Diese Überwachung führte Anfang Juli 2022 zur Festnahme eines 54-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München, auf frischer Tat durch Beamte der Polizeiinspektion 27 (Haar). Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den Hausmeister des Objekts, der sich mittels Generalschlüssel Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatte.

Die daran anschließenden Ermittlungen des Kommissariats 52 (Einbruchsdelikte) ergaben die zweifelsfreie Täterschaft des 54-Jährigen, auch in den ersten Fällen. Er wurde wegen drei Fällen von Einbrüchen angezeigt.