BAYREUTH. Dienstagnachmittag ergaunerten sich Trickbetrüger Schmuck und Bargeld von einer arglosen Seniorin aus Bayreuth. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Hinterhältige Betrüger überrumpelten die 87-jährige am Dienstagnachmittag indem sie die Frau in ein Telefongespräch verwickelten und ihr weismachten, ihre Tochter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine hohe Kaution bezahlen. Um ihrer Tochter beizustehen, übergab die hilfsbereite Seniorin gegen 16 Uhr Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von über 10.000 Euro an eine weibliche Person. Die Übergabe fand im Bereich der Grund- und Mittelschule im Riedelsberger Weg, im Bayreuther Stadtteil St. Georgen, statt. Später wurde die Dame misstrauisch und verständigte die Polizei.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Angaben, insbesondere zur Geldabholerin und zur Geldübergabe im Bereich der St. Georgen Schule, machen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei Oberfranken warnt in diesem Zusammenhang erneut vor Trickbetrügern: