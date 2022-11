NEUMARKT-SANKT VEIT, LKR. MÜHLDORF. Am Dienstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kam es in Neumarkt-Sankt Veit zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 66-jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde. Beamte der Polizeiinspektion Mühldorf nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Am 15.11.2022, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Neumarkt-Sankt Veit mit seinem Fahrrad die Ortsverbindungsstraße von Straß kommend in Richtung Wolfsberg-Irlau. Hinter ihm fuhr ein 46-jähriger Mann, ebenfalls aus Neumarkt-Sankt Veit stammend, mit seinem VW Golf. Aufgrund der dämmrigen Lichtverhältnisse übersah er den vor sich fahrenden Radfahrer und fuhr diesem hinten auf. Der Radfahrer stürzte dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Durch die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein unfalltechnisches und unfallanalytisches Gutachten angeordnet.