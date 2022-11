- - - in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg - -

3093 - Versuchte Kindesentziehung

Mering - Sankt Afra - Am Montag (14.11.2022) war gegen 09:30 Uhr eine 32-jährige Frau mit einem Kinderwagen in der Umgebung des Gaußrings spazieren. Unvermittelt trat ein ihr persönlich nicht bekannter 23-jähriger Mann an sie heran, schubste sie zur Seite und entfernte sich mit dem Kinderwagen. Nach einigen Metern blieb er stehen und versuchte das Kind aus dem Kinderwagen zu nehmen, was ihm jedoch nicht gelang, da es sich in einem Sitz befand.

Die 32-Jährige war in der Zwischenzeit wieder am Kinderwagen, weshalb der Mann von seinem Vorhaben abließ und mit einem Pkw flüchtete. Eine unbeteiligte Zeugin konnte sich das Kennzeichen des 23-Jährigen merken. Schon kurz darauf konnte der 23-Jährige durch die Polizei an seiner Anschrift festgenommen werden.

Der 23-Jährige wurde im Laufe des heutigen Tages wegen der versuchten schweren Entziehung Minderjähriger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 23-Jährigen und setzte diesen in Vollzug.

3094 - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Gundelfingen - Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Donauwörth hielt am 14.11.2022 gegen 16:20 Uhr in der Brenzaue in Gundelfingen einen 57-jährigen Autofahrer zur Verkehrskontrolle an. Nach der Anhaltung versuchte der 57-Jährige, fußläufig vor den Beamten zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung konnten die Verkehrspolizisten den Flüchtenden einholen und stellen.

Wie sich herausstellte, ist der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da er zudem Anzeichen auf einen vorausgegangenen Betäubungsmittekonsum aufzeigte, ordneten die Beamten gegen ihn eine Blutentnahme an und stellten seinen Fahrzeugschlüssel sicher.

Der 57- Jährige hat sich jetzt strafrechtlich wegen eines Vergehens wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu verantworten. Außerdem muss er aufgrund der Fahrt unter Drogeneinwirkung mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

3095 - Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Gefährliche Körperverletzung u.a.

Lauingen - Am 14.11.2022 gegen 20:25 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe über eine Schlägerei in der Brüderstraße in Lauingen ein. Ein polizeibekannter 26-Jähriger hatte dort randaliert und einen 63-jährigen Autorfahrer angehalten. Im weiteren Verlauf schlug er auf dessen Wagen ein und verursachte Sachschaden.

Danach betrat er ein Lokal in der Brüderstraße und ging dort eine Bedienung körperlich an. Anschließend schlug er auf den Gaststättenbetreiber ein und verletzte einen Gast absichtlich mit einer brennenden Zigarette. Alle drei Personen zogen sich durch die Attacken des 26-Jährigen leichte Verletzungen zu. Nach Verlassen der Gaststätte beschädigte der Randalierer den geparkten Wagen des Lokalinhabers.

Weil sich der 26-Jährige bei seinen Aktionen selbst leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde er von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Die Sanitäter fanden bei ihm Betäubungsmittel auf und übergaben diese der Polizei. Gegen die eingesetzten Beamten leistete der 26-Jährige plötzlich erheblichen Widersand und verletzte eine Polizistin leicht. Diese blieb dienstfähig.

Nachdem der Mann von den Beamten gefesselt werden musste und zur Polizei nach Dillingen verbracht wurde, leistete er dort erneut erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Er wurde zu Gewahrsamszwecken in eine Arrestzelle verbracht.

Gegen den 26-jährigen, der mit über 2,6 Promille erheblich alkoholisiert war, wurden Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung, Tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz, Sachbeschädigung an Kfz, Hausfriedensbruch und Beleidigung erstattet.