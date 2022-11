SCHWEINFURT. (1386) Seit Freitagnachmittag (11.11.2022) wird die 14-jährige Maya V. aus Schweinfurt vermisst. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich die Jugendliche auch im Raum Nürnberg aufhalten.



Die Jugendliche verließ gegen 16:30 Uhr die elterliche Wohnung in der Stephanstraße in Schweinfurt. Seither gilt sie als vermisst. Da sie sich im Raum Nürnberg aufhalten könnte, bittet das Polizeipräsidium Unterfranken auch in Mittelfranken um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nähere Einzelheiten sowie ein Lichtbild von Maya V. sind nachfolgendem Link zu entnehmen:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/038844/index.html

Hinweise zum Aufenthaltsort der 14-Jährigen werden unter der Rufnummer 09721 202-2230 sowie bei allen anderen Polizeidienststellen oder dem Polizeinotruf 110 entgegengenommen.

Erstellt durch: Janine Mendel