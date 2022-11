WÜRZBURG / ZELLERAU. Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Sonntag ist ein Unbekannter in eine Mehrfamilienhaus-Wohnung eingebrochen. Dem Täter gelang es, mit Schmuck und Bargeld unerkannt zu entkommen. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Zeugenhinweise.

Der Einbruch in Schorkstraße muss sich dem Ermittlungsstand nach im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 17.00 Uhr, und Montagmorgen, 04.00 Uhr, ereignet haben. Der Täter gelangte auf noch unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus, brach im Inneren eine Türe auf und verschaffte sich so Zugang zu den Wohnräumen. Der Wert des Diebesguts wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.